陳正犖：內地信貸增長或放緩　拖累股市估值

中國設定了保守的經濟增長目標，今年按年增長6%以上，以期與「十四五計劃」餘下時間所設定的目標保持一致。就業市場今年目標則是恢復至2019年疫情前水平，希望創造1,100萬個新工作機會和調查城市失業率降至5.5%。

經濟增長目標較預期低，可能為政府提供更多空間，以進行急需的結構改革計劃，我們認為容易實現的增長目標，也可能令當局有力穩定債務相對經濟比率。此外，這一增長目標還有助央行更靈活地收緊貨幣政策。退市速度更快的可能性增加。

作為2020年表現最佳的主要市場，中國股市估值已經收復了之前低於環球平均水平的折讓。MSCI中國指數在年初至2月中旬再度上漲20%，以非金融股票計，成為全球主要市場中最貴。過去兩周調整了12%，但仍屬估值最高。今年經濟目標表明信貸增長將受到更多限制，可能導致未來幾個月股市估值下降。那調整幅度還有多少？內地政府或將信貸增長目標接近名義經濟增長，我們預計增長率約為11%。這可能意味着滬深300指數較3月5日水平還有約10％下行空間。巧合的是，10%跌幅亦代表大市回落至長期交易區間的中間位置。

短期內，估值較貴行業面臨更大風險，價值股仍可能會追落後，與我們部署復甦主題一致，疫苗接種和可能重新開放旅行，或帶動航空，住宿，零售，遊戲和個別金融行業。不過，中國內地的長期前景仍然樂觀，在市場適應了政策及信貸情況回復正常之後，投資者應為最終的反彈做好準備。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖