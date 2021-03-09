升華蘭德接獲民事起訴狀及開庭傳票　4月15日審理

海淀區法院已立案受理案件編號為(2020)京0108民初24340號之有關北京富通東方科技有限公司(原告)，以侵害商業秘密糾紛為由，起訴該公司及其他3名被告(統稱被告)，有關一份聯通進出口有限公司與上海國際商業機器工程技術有限公司(IBM上海)之間，日期為2007年7月25日的優惠框架協議執行時侵害其商業利益，並訴請賠償糾紛一案(該訴訟)。海淀區法院決定將於今年4月15日開庭審理。

據起訴狀所述，原告認為被告和原告分別被指定為聯通進出口和IBM上海的系統集成商和分銷商，及原告稱被告未履行作為優惠框架協議下指定的系統集成商的義務，並拒絕與原告進行交易。

提出訴訟請求包括：(1)被告共同賠償原告經濟損失約1,094.4萬元人民幣(下同)，及就2008年7月7日至2020年4月30日期間計算支付利息，本息共計約1,809.6萬元；(2)被告支付原告因辦理本案而支出的合理費用30萬元；以及(3)訴訟費由被告承擔。

該公司已開始著手調查相關業務項目實施情況，將儘快委託律師準備抗辯及有關證件，積極回應該訴訟。然而由於該訴訟本身的不確定性，公司無法預測能夠抗辯成功及會否將負有部分或全部的支付責任。董事會認為，該訴訟不會影響集團正常業務運作。