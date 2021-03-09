Tesla股價再瀉近6% 分析指再跌六成仍然貴

美國科技股慘遭拋售，電動車生產商特斯拉(Tesla)亦未能幸免，股價弱勢持續，周一(8日)收市報563美元，挫34.95美元或5.84%，連跌5日。該公司市值過去1個月累計損失高達2,770億美元(約2.16萬億港元)。

Roth Capital Partners分析師Craig Irwin表示，投資者瘋狂買入Tesla股份，將其從40美元一路推升到900美元，意味着該股通常也會以同樣快的速度下跌。而Tesla股價即使處200美元亦是明顯偏高，900美元更是高得太離譜。散戶沽貨的速度往往不如機構投資者，因此預期Tesla回調可能較其他科技股持續的時間更長。

事實上，新冠肺炎疫情肆虐全球，令互聯網公司業務爆升，股價和市值暴漲，但科技股近期遭遇滑鐵盧，主要由於隨着全球新冠疫苗大幅注射，其他經濟產業開始復甦，部分投資者從科技股抽出資金，轉而投向其他復甦概念股票。

此外，全球汽車行業目前遭遇史無前例的晶片供應短缺危機，許多公司宣布實施停產減產。上月，Tesla行政總裁馬斯克也證實，美國加州弗里蒙特電動車工廠因為零件短缺停產兩天。

據統計，Tesla股價連續幾周大跌自然影響到馬斯克的身家，截至3月5日，他的身家已損失490億美元(約3,822萬港元)。

市場上，不少分析預期，Tesla股價存在嚴重泡沫，後續的大調整不可避免。