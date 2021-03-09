人民幣跌至6.5388　兌每百港元報84.21　加重中企債務壓力

最新美元走強，人民幣持續受壓，已連跌兩日。在岸人民幣繼周一(8日)創逾3個月新低，今早繼續向下。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5338，較上日大幅下調543點子，為1月4日以來新低。離岸人民幣(CNH)兌美元報6.5444，每百港元兌84.21元人民幣。

亞洲市，美匯指數升上92.43。

分析指出，近期美債孳息率走高，玫令中、美息差收窄，美元轉強，加上季節性購匯需求增加，亦令人民幣匯率短期添壓。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，人民幣兌美元總體仍將維持一個相對較強的狀態，但今年人民幣對美元升值的空間將較去年會縮小很多，主要重點在於國內政策的調整。目前預測年底人民幣兌美元將為6.4，但取決於美元走勢。

美元回勇，人民幣轉弱，對債務高企的內地企業誠非好事。據國際金融協會(IFF)數據顯示，內地企業債務佔國內生產總值(GDP)160%以上，大部分債務來自國企。去年國企債務佔資產的比例自2017年以來首次上升，國企債務與GDP之比例從2019年的130%升至去年的142%以上，創下歷史新高。

此外，內地公司債規模高達4萬億美元，去年更創下300億美元的違約紀錄。在超過7萬億元人民幣在岸債券到期的背景下，今年的違約數字可能尚會繼續上升，今年1月已錄得27億美元的違約額，包括清華紫光的20億美元違約事件。可見，若人民幣持續轉弱，須提防內地債務問題惡化。