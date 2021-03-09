麥嘉嘉：睇好內地科創股　有咩投資工具好揀？

今年首2月中國經濟延續穩定恢復，加上美國總統拜登的1.9萬億美元救市方案通過，都對後市帶來正面推動作用。我們對於A股仍然保持樂觀態度。這主要是建基於中國長期結構性的利好因素和A股在全球指數權重進一步提高。

近期A股市場情緒波動較大，市場板塊輪動較爲迅速，板塊上漲的持續性低。但A股估值仍處於相對吸引水準，隨着疫苗陸續投入市場及經濟重啟推進，預期順周期股份今年可受惠內地經濟復甦及大商品價格反彈。建議投資者關注順周期板塊，例如資源股、銀行、保險等大金融板塊、另外，疫情拖累的行業如航空、餐飲及旅遊等行業復甦也被受關注。

配置上，除關注順周期股，亦趁低吸納技術超賣的新經濟股。其中，半導體、軟件、互聯網及人工智能等領域料可受惠於長期投資。上證科創板50成分指數由上海證券交易所科創板中市值大、流動性好的50只證券組成，反映最具市場代表性的一批科創企業的整體表現。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)