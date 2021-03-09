非洲豬瘟重臨亞洲！分析料內地豬價長期高企

外電報道，亞洲各國再爆發零星非洲豬瘟疫情，甚至有變種出現，顯示風險仍在。據指，中國河北、河南、四川、雲南及新疆都發現新的非洲豬瘟案例，當中包括較溫和但更難檢測的新變種。

據報道，中國河北、河南、四川、雲南及新疆都發現新的非洲豬瘟案例，當中包括較溫和但更難檢測的新變種。農業食品諮詢機構Bric Agriculture Group分析師Lin Guofa認為，由於豬瘟目前僅限於中國北部地區，其他地區情況相對穩定，因此今年生豬繁殖能力降幅最多在10%以內。

事實上，中國的生豬群佔全球供應近半，2018年內地首次爆發非洲豬瘟，被迫撲殺數千萬隻豬，全球貿易商密切關注中國重建豬群的進展，因為這將影響今年穀物和肉類的進口需求。有分析質疑中國政府在年中達成豬群全面恢復的目標能否達標，另估計通脹的主要決定因素──豬價可能將長期保持高位，肉類進口量將創新高。

至於亞洲其他國家，馬來西亞上月爆發首例，於野豬發現非洲豬瘟，其中包括國際自然保護聯盟列為易感染的鬚豬。調查證實其他豬隻也受感染後，沙巴政府表示將在該州撲殺3,000隻豬，並稱病毒已傳播到其他地區，但該州負責供應大部分豬肉產品的商業養豬場則未受感染。

越南方面，非洲豬瘟小規模爆發，全國有20多個地區報出新疫情，但情況仍在控制之中，農業部指今年截至2月底，已撲殺約2,000隻豬。該國截至去年底的生豬群為2,730萬隻，比2019年爆發首例之前還少約11%。越南預計，6月下旬或7月初開始生產非洲豬瘟疫苗。

雖然南韓由去年10月以來未有爆發新案例，但即將到來的4、5月是野豬繁殖季，亦是該國北部邊界農場傳播主要的罪魁禍首。南韓農業部在2月下旬亞洲其他地區報出新病例後加強了邊境檢疫，接下來也會在野豬繁殖季加強預防。