【高盛推介】科網股低位反彈 留意相關牛證
2021年03月09日 11:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周一(8日)跟隨大市下跌，周二(9日)早段低位反彈。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金繼續趁低吸納騰訊及美團牛證，分別錄得約3,610萬及750萬港元資金流入。阿里方面，除了見周一資金繼續部署牛證外，周一亦見熊證獲資金轉向，錄得約70萬元資金流入。
騰訊牛證69561，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率21.3倍，高槓桿貼牛。
騰訊牛證66992，收回價573.48元，行使價570.98元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，近44元收回距離遠牛。
騰訊熊證54570，收回價720元，行使價723元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，近100元收回距離熊證。
美團牛證67751，收回價283.18元，行使價280.18元，換股比率500，槓桿比率20.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛證63743，收回價269.99元，行使價266.99元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，近27.8元收回距離遠牛。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
阿里牛證68323，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率22倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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