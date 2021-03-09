【瑞通推介】大市波動　投資者即市積極開小米牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國眾議院將表決1.9萬億美元紓困方案，美股隔晚個別發展，道指曾創出32,148點歷史新高，收報31,802點，升306點或0.97%，納指則挫2.41%。

恒指周一(8日)升近300點後掉頭向下，收報28,540點，跌557點或1.92%。周二(9日)早段高開後倒跌逾200點，曾再跌至28,300點水平，之後又掉頭回升，彈至28,900點附近。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.1億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,800萬元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美國債息上升以及北水流出，科網股捱沽。ATMX中，小米集團及美團周一齊挫逾8%跑輸。

小米上日周一收報22.35元，盤中低見22.1元的4個月低位，14日RSI跌至28的超賣水平。小米11周一在香港發布並開放預訂，另小米遭標普道瓊斯以及富時羅素剔出國際指數。小米周二早段跌勢未止，曾再跌逾7%，跌至20.65之5個月低位，其後跌幅收窄至1%，重回22元之上，暫錄4連跌。上日有超過1億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾220萬元淨流入。

美團同樣連日受壓，周一低見301.8元的1個月低位，收308.8元，失守100天線，連跌3日。周二早段續挫逾4%，跌穿290元，其後倒升上310元之上。周一有超過25億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾4,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

汽車股也是跌市重災區。比亞迪上日重挫1成收市，報175.1元，重返去年12月中旬水平。股份連跌4日，累挫18.4%。周二早段再跌逾6%，回至163.5元，其後轉升挑戰180元。逾1,300萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日則有逾360萬元淨流出。

銀行股受惠債息上升，另有券商預測今年上市內銀淨利潤增速或為過去5年最高，工商銀行周一曾升至5.66元創52周高，收升1.6%於5.56元，連升4日，累漲逾11%。工行周二早段曾再升逾2%，高見5.75元，再創14個月高位，但之後回軟。周一有近860萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。

友邦保險將於周五(12日)公布業績，券商料去年新業務價值按年下跌介乎24.6至37.6%。股份昨收跌1.6%於96.55元，盤中曾跌至94元邊緣的1個月低位。友邦周二早段好淡爭持，徘徊在96元附近，其後升幅擴大至近2%，升穿98元，技術上逐步上試10天線(98.8元)及50天線(99.8元)。周一有逾600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流出。

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