星展香港：料港餐飲業銷售額年內無法重返疫情前水平
2021年03月09日 12:08
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許思敏
新冠肺炎肺炎重創餐飲業，星展銀行(香港)香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，香港餐飲業銷售額於疫情前已有一定跌幅，去年更大跌29%，加上香港經濟較為依賴旅遊業，估計單是餐飲業銷售已有20%來自旅客。因此，餐飲業要恢復仍視乎通關時間及訪港旅客數目，但由於去年基數太低，相信餐飲業銷售額不會再跌，今年有望轉正，但銷售額至少今年內無法重返疫情前水平。
她指，保就業計劃今年不再實行，惟現階段可能有很多公司尚未能盈利，料仍會有餐廳結業。隨着疫情開始平穩，疫情「上上落落」的影響無改行業整體向上的趨勢，但業界於盈利及就業方面，上半年要面對挑戰較為困難。她又指，餐飲銷售逐步改善，將減輕毛利下行壓力；零售租金相繼回落，減租將於盈利上反映，但有一定滯後效應，看好表現相對穩定的快餐股大家樂(00341)。
她較看好中國市場表現，因為內地餐飲業銷售自去年第4季度起穩定並轉正，農曆新年期間的銷售更比2019年同期高出4.9%，加上2、3線城市的零售舖供應強勁，為餐飲業提供擴張機會，對內地餐飲業持樂觀看法。她估計，內地今年下半年完全重返疫情前水平，部分表現強勁的餐飲企於第1、2季就已經可以重返。
她相信，內地肉類價格回穩，大宗商品價格的回升對原材料成本影響不大，反而內地今年有機會調高最低工資，或令人工成本增加，惟銷售反彈有望抵銷相關增幅。她看好回暖的步伐比較平穩、開店速度比預期快的百勝中國(09987)。