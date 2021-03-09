星展香港：料港餐飲業銷售額年內無法重返疫情前水平

新冠肺炎肺炎重創餐飲業，星展銀行(香港)香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，香港餐飲業銷售額於疫情前已有一定跌幅，去年更大跌29%，加上香港經濟較為依賴旅遊業，估計單是餐飲業銷售已有20%來自旅客。因此，餐飲業要恢復仍視乎通關時間及訪港旅客數目，但由於去年基數太低，相信餐飲業銷售額不會再跌，今年有望轉正，但銷售額至少今年內無法重返疫情前水平。

她較看好中國市場表現，因為內地餐飲業銷售自去年第4季度起穩定並轉正，農曆新年期間的銷售更比2019年同期高出4.9%，加上2、3線城市的零售舖供應強勁，為餐飲業提供擴張機會，對內地餐飲業持樂觀看法。她估計，內地今年下半年完全重返疫情前水平，部分表現強勁的餐飲企於第1、2季就已經可以重返。