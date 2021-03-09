【高盛推介】港交所落後大市　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周四(4日)起連跌3日，累計跌逾9%，當中周一(8日)跌約5.1%。周二(9日)早段則低開約0.5%後跌幅擴大，低見430.2港元，跌穿3個月低位。及後跌幅收窄，並曾見反彈，但仍落後大市。

港交所上市主管陳翊庭受訪表示，今年新股上市集資活動可望多於去年。並指港交所現正研究特殊目的收購公司(SPAC)機制在商業上的可行性。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低吸納好倉，當中認購證及牛證皆於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約4,980萬及930萬元。淡倉方面，則見熊證於周一獲資金轉向，錄得約630萬元資金流入。

港交所購證21495，行使價488.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低街貨。

港交所購證14200，行使價534.08元，2021年6月29日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

港交所近牛證50893，收回價430.18元，行使價428.18元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，近牛中槓桿最高。

港交所牛證66509，收回價410.18元，行使價408.18元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價中槓桿最高。

港交所沽證28855，行使價373.68元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.3倍，行使價370元以上產品中，槓桿最高。

港交所熊證52837，收回價510元，行使價512元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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