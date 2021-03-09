【高盛推介】港交所落後大市 資金積極部署好倉
2021年03月09日 12:44
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周四(4日)起連跌3日，累計跌逾9%，當中周一(8日)跌約5.1%。周二(9日)早段則低開約0.5%後跌幅擴大，低見430.2港元，跌穿3個月低位。及後跌幅收窄，並曾見反彈，但仍落後大市。
港交所上市主管陳翊庭受訪表示，今年新股上市集資活動可望多於去年。並指港交所現正研究特殊目的收購公司(SPAC)機制在商業上的可行性。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低吸納好倉，當中認購證及牛證皆於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約4,980萬及930萬元。淡倉方面，則見熊證於周一獲資金轉向，錄得約630萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨港交所購證(21495)。高槓桿選擇可留意港交所購證(14200)。牛證方面的近牛選擇可留意港交所牛證(50893)。遠牛選擇可留意港交所牛證(66509)。
港交所購證21495，行使價488.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低街貨。
港交所購證14200，行使價534.08元，2021年6月29日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
港交所近牛證50893，收回價430.18元，行使價428.18元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，近牛中槓桿最高。
港交所牛證66509，收回價410.18元，行使價408.18元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價中槓桿最高。
港交所沽證28855，行使價373.68元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.3倍，行使價370元以上產品中，槓桿最高。
港交所熊證52837，收回價510元，行使價512元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。