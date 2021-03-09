內地葡萄酒業銷量連跌5年　業界倡議減免消費稅

據周洪江統計，進口葡萄酒在內地市場佔有率正不斷提升，由2015年32%，升至2020年的約60%，導致葡萄酒生存空間被擠壓。

業內人士相信，內地自產葡萄酒市場持續萎縮原因多，其中包括既有產業起步較遲、企業體量相對偏小、內地消費者認可度不高等，但認為更重要是國內、外葡萄酒企業處於不平等的競爭局面。

姜明指出，國際的主要葡萄酒產國均將葡萄酒列為農產品，享受農產品補貼及稅收政策，如智利葡萄酒的增值稅為19%，但內地銷售消費稅只有1.5%，出口退稅19%；法國徵收19.6%增值稅，酒精稅每瓶2.7歐分；澳洲徵收商品及服務稅10%，但出口葡萄酒不必繳納。相反，內地葡萄酒企業需要繳納10%消費稅及13%增值稅等，為酒企帶來沉重壓力。

事實上，疫情下，葡萄酒行業經營環境更艱難。國家統計局數據顯示，去年全國規模以上葡萄酒生產企業完成釀酒總產量41.33萬千升，按年減6%。

至於130家規模企業中，虧損企業40家，企業虧損佔比為30.77%；全年累計銷售收入100.21億元人民幣(下同)，按年下降29.8%；累計實現利潤總額2.59億元，按年銳減74.4%。