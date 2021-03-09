阿里馬雲遭打壓引發企業家自危　反壟斷負面效果將現？

阿里巴巴創辦人馬雲的商業王國受到內地當局前所未有的打壓，引發全球關注。外媒評論文章指出，中國高壓開鍘馬雲的結果恐適得其反，對內地的科技主導計劃或帶來意想不到的減速威脅，且中國企業家如今人心惶惶，都不敢多言。

該評論文章引述多位不願具名的中國企業家指出，一位與馬雲同鄉初創企業創辦人透露，他現在已不奢望阿里能成功，怕會引起政府不必要的關注；另一位支持數十家初創公司的風險資本家更稱，馬雲事件降低了企業家的鬥心。

報道又引述研究機構Silicon Dragon Ventures創辦人Rebecca Fannin表示，馬雲事件可能是中國科技領域的轉捩點。喬治敦大學助理教授Lizhi Liu亦指出，中國政府在創新與監管之間，很難取得適當平衡，例如需要多少監管措施才是足夠，又該如何避免過度監管扼殺創新及增長，都是疑問。

與馬雲同鄉的初創企業創辦人指出，他與其他的當地企業家現在都不敢在微信群組討論馬雲，但在馬雲遭當局開鍘之前，他們都會定期問候馬雲，並尊稱其為「馬老師」。他又表示，大家都明白馬雲不會是單一案例，因此他們得避免做出引起當局關注的事情，並僱用更多政府關係專家，相關推銷人員也被告知不要用「最大」或「最好」來描述一家公司，怕會引起不必要的關注。可見，政府與民企之間的關係，似乎已有根本改變。

不過，亦有初創企業家指出，當局的反壟斷行動可能會在短期對初創企業帶來正面影響，因為他們將不必擔心被阿里巴巴或騰訊等巨頭壓垮，但就長期來看，政府的過度干預將危及增長及創新。