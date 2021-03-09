調查：近半中美企業料兩國關係會有改善

中國美國商會(AmCham China)今日(9日)發布的一項新報告指出，受訪的在中美企業不僅看好今年能夠增長，還有近半企業認為中美關係會有改善。

外電報道，該報告是在去年10月至11月之間進行，訪問了345間企業，其中約81%預計所在行業2021年能增長。45%認為與美關係改善，較去年提高15個百分點；約50%認為投資環境正在改善，只有12%表示投資環境正在惡化，這是2012年該問題首次列入調查後的最低比例。

報道引述中國美國商會主席Greg Gilligan表示，在拜登當選總統後，中美關係的樂觀情緒激增，雖然兩國問題仍然存在，但風格上回到多邊主義等傳統外交手段情況應會有所改善。他呼籲中美盡可能「適當地」引用國安和執法，以擴大商業機會，並說商會成員對在中國業務增長持謹慎樂觀的態度。

不過，調查也指出，只有56%受訪企業在去年實現盈利，是19年來的最低比例；20%受訪企業則蒙受虧損。儘管情緒樂觀，但中美緊張局勢仍被視為企業最大的業務挑戰，其次是勞動力成本增加、當地民營公司競爭、監管法規解釋不一致、法律和執法不明確、業務決策方面的不確定性。