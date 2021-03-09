美匯企穩92水平　道期升145點

美匯指數企92.19；港匯強見7.7635，最新報7.7678；離岸人民幣(CNH)見6.5626低位後回升；美元兌日圓處108.8；歐元企1.1883；英鎊報1.3877。金價每安士高見1,697美元。布油報67.84美元，紐油處64.56美元。道指期貨升145點。

-傳小鵬、蔚來和理想汽車擬今年在港第二上市。

-傳國家隊入市穩定A股。

●IIF：全球市場正在重演2013年「縮減恐慌」。

●阿里聯合創始人謝世煌旗下SPAC已交美IPO申請。

●中信証券料未來1年鋁價每噸突破2萬元。

●花旗：聯儲局緊縮政策下，呢幾類板塊或有超額收益...

●乘聯會：內地2月廣義乘用車銷量按年增368%。

●封城影響！英國人2月消費支出大減近14%。

●Panasonic購美國人工智能軟件開發商，股價挫6%。

●Tesla股價再瀉近6%，分析指再跌六成仍然貴。

●日本上季經濟增長向下修訂至11.7%，今季或陷收縮。

●經濟學家羅奇：華爾街高估消費反彈，V形復甦難持續。

●2月物業辣招稅成交按月升35%，惟稅款再創新低。