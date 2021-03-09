美匯企穩92水平 道期升145點
2021年03月09日 16:12
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美匯指數企92.19；港匯強見7.7635，最新報7.7678；離岸人民幣(CNH)見6.5626低位後回升；美元兌日圓處108.8；歐元企1.1883；英鎊報1.3877。金價每安士高見1,697美元。布油報67.84美元，紐油處64.56美元。道指期貨升145點。
●港股走勢反覆，恒生指數未能企穩兩萬九關，收市報28,773點，升232點或0.81%。國企指數及科技指數分別跌0.38%及0.23%，主板成交逾2,759億港元。金融股力撐，滙豐控股升2.09%；恒生銀行升1.74%；友邦保險升4.29%。科網股大幅波動，騰訊收升0.23%，美團跌2.2%。https://bit.ly/2O5f96p
-傳小鵬、蔚來和理想汽車擬今年在港第二上市。
●滬綜指連跌4日，跌穿3,400點關，收報3,359點，跌62點或1.82%；深成指挫388點或2.8%，至13,475點；創業板指失守2,700點關，收報2,633點，跌95點或3.5%。https://bit.ly/3ekkS2T
-傳國家隊入市穩定A股。
●IIF：全球市場正在重演2013年「縮減恐慌」。
●阿里聯合創始人謝世煌旗下SPAC已交美IPO申請。
●中信証券料未來1年鋁價每噸突破2萬元。
●花旗：聯儲局緊縮政策下，呢幾類板塊或有超額收益...
●乘聯會：內地2月廣義乘用車銷量按年增368%。
●封城影響！英國人2月消費支出大減近14%。
●Panasonic購美國人工智能軟件開發商，股價挫6%。
●Tesla股價再瀉近6%，分析指再跌六成仍然貴。
●日本上季經濟增長向下修訂至11.7%，今季或陷收縮。
●經濟學家羅奇：華爾街高估消費反彈，V形復甦難持續。
●2月物業辣招稅成交按月升35%，惟稅款再創新低。