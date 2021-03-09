專家警告：下場世界大戰將始於一次「駭客」攻擊

外國傳媒報道，美國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan認為，未來只要一次網絡攻擊，就有可能引發一場我們從未見過的全球戰爭。除了電力和互聯網中斷，還可以想像一下銀行倒閉、糧食短缺和有毒的水。

他指出，在最新攻擊事件中，具中國背景的駭客利用了微軟Exchange Server的漏洞，在世界引起震動，尤其是在中小型企業中。兩個月前，美國政府指摘俄羅斯對軟件供應商SolarWinds Inc.進行了大規模攻擊，並似乎針對政府客戶。

他警告，這一切看不到盡頭。

迄今為止，儘管在過去20年中，超級大國之間發生了數十次網絡攻擊，但世界仍在正常運轉，多數人的生活在很大程度上也不受阻礙。但這一切可能隨時改變。20世紀初當歐洲各國為爭奪霸權而開始武裝自己時，麻煩已經在醞釀中。因此，1914年6月奧匈帝國皇儲斐迪南大公遇刺事件只是點燃了這個本已陷入緊張地區的導火線，由此引發的世界大戰造成2,000萬人死亡。

全球反恐戰爭也是由一個單一事件所引發。現在，我們正經歷一種新型的戰鬥。國家和準國家支持的駭客發動有針對性或廣泛的襲擊，但其具體目標並不清楚──可能是破壞，盜取技術和信息，甚至只是播撒恐懼、不確定性和懷疑──使用的主要武器則是軟件代碼。這種戰鬥方式受害者的身份並不總是眾所周知，而肇事者則會隱藏他們的痕迹。

美國在2005年與以色列合作釋放Stuxnet蠕蟲，阻礙了伊朗的鈾濃縮計劃。儘管他們都沒有正式承認他們的角色，但他們在反駁指控方面也沒有特別激昂。

網絡武器和核武器之間或許有一種不正常的相似之處。在1945年美國向日本投擲兩枚原子彈並結束了太平洋戰爭之後，人們開始擔心，隨着包括蘇聯、英國、法國和中國在內的國家發展自己的核武器，可能會發生更恐怖的破壞性襲擊。然而，事實恰恰相反，由於同歸於儘的後果，各方都保持了克制。

不過，在網絡戰的情況下，各國似乎都不願承認其擁有這種武器的能力或進行了部署。因此，各國網絡攻擊能力將不斷成長，入侵行動也繼續進行。你所需要的只是一次這樣的駭客攻擊，它走得太遠並引發超大型反擊，從而導致一系列連鎖反應和網絡報復，讓電網、數據傳輸、農業、信息流、運輸系統，以及食品供應鏈陷入癱瘓。儘管它可能沒有原子彈爆炸的蘑菇雲或飛彈打擊的爆炸力，但破壞可能一樣廣泛，甚至會引發軍事對抗。