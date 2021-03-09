華爾街一窩蜂沽空美元損失慘重！大鱷驚了 已開始調轉方向

外國傳媒報道，美元意外上漲或令今年以來最為擁擠的宏觀交易落下帷幕，而結局可能十分慘烈。

沽空美元曾是華爾街的熱門之選，但美元卻連續兩個月強勁上揚。一項基於美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據的指標顯示，投機性淨淡倉下降了近60億美元，剩餘規模接近250億美元。

作為全球儲備貨幣的美元，展現出的堅挺態勢令交易員疑惑不解，他們之前預計新冠疫苗的推出，將提振經濟增長和風險偏好情緒，加劇美元的跌勢。相反，對央行縮減刺激的擔憂則引發全球市場大跌，也令人想起2013年「縮減恐慌」和2018年新興市場拋售時期的美元漲勢。

管理1,350億美元資產、三井住友資產管理駐東京資深基金經理Kei Yamazaki表示，人人都在把美元買回來。美國和其他主要經濟體貨幣政策差異明顯，感覺美元的漲勢暫且不會停歇。

2018年，美元淡友平倉使得截至6月份的3個月美元即期指數上漲了大約5%。類似的是，2013年淡友調轉方向，令該指數在第一季上漲了超過3%。

不過，這兩次的美元淡倉規模都遠遠比不上現在；根據CFTC涵蓋多種貨幣的綜合性數據，2018年的倉位不到240億美元。

隨着美債殖利率飆升至疫情前的水平，對沖基金已經調整了美元兌日圓交易的倉位。他們不再像一個月前一樣做淡美元，而是轉而沽空日圓。

AMP Capital Investors Ltd.動態市場負責人Nader Naeimi表示，沽空美元「對大家來說都損失慘重。他上月從沽空變為了做好美元。「沽空交易十分擁擠，就好像橡皮筋拉得太長了，美國經濟表現超群的情況下，根本說不通。」