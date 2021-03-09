中電信：「回A」助建多元化融資渠道　今年資本開支料870億

他總指，A股的最終集資規模將取決於集團資本需求及市況，所得資金主要用於5G產業互聯網、新基建及科創等。當計劃通過特別股東大會後，將盡快向中國證監會遞交上市申請。

被問到「回A」與紐約證券交易所除牌決定是否有關，柯氏指，公司高度重視全球資本市場及投資者，公司在美國上市近二十年，一直遵守當地市場監管要求，惟紐交所除牌決定及行政命令影響，導致公司ADR及港股股價波動，加上紐交所態度反覆，對公司及投資者帶來重大影響，為保護公司的合法權益，已要求紐交所覆核退市決定。

全球晶片荒加劇，執行副總裁劉桂清指，公司一直與產業上下游密切溝通，目前情況來看，今年整個5G網絡建設未受影響。另外，柯瑞文認為，中國廣電成為內地第四家電訊營運商對市場有好處，讓客戶有更多選擇及服務，促使公司不斷提升自身能力。

公司去年資本開支為848億元人民幣(下同)，其中5G佔392億元。他指，今年資本開支預算為870億元，其中397億元用於5G，而產業數碼化佔220億元，當中雲項目開支約85億。

公司去年下半年5G每月每戶平均收入(ARPU)較上半年下跌，柯瑞文解釋，去年上半年5G用戶數目少，只有高端用戶率先使用5G服務，因此收費較高，預料今年5G ARPU保持高於整體ARPU約一成。