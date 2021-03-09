中電信：「回A」助建多元化融資渠道 今年資本開支料870億
2021年03月09日 18:21
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中國電信(00728)宣布回A計劃已獲董事會通過，將於4月9日召開特別股東大會審議。公司董事長柯瑞文在業績會上指，公司業務集中在內地，目前是發展難得的機遇期，在A股上市靠近客戶，有助建設品牌及提升市場價值，同時有助公司建設多元化融資渠道，形容為「恰當的時間，恰當的決定」。
他總指，A股的最終集資規模將取決於集團資本需求及市況，所得資金主要用於5G產業互聯網、新基建及科創等。當計劃通過特別股東大會後，將盡快向中國證監會遞交上市申請。
被問到「回A」與紐約證券交易所除牌決定是否有關，柯氏指，公司高度重視全球資本市場及投資者，公司在美國上市近二十年，一直遵守當地市場監管要求，惟紐交所除牌決定及行政命令影響，導致公司ADR及港股股價波動，加上紐交所態度反覆，對公司及投資者帶來重大影響，為保護公司的合法權益，已要求紐交所覆核退市決定。
全球晶片荒加劇，執行副總裁劉桂清指，公司一直與產業上下游密切溝通，目前情況來看，今年整個5G網絡建設未受影響。另外，柯瑞文認為，中國廣電成為內地第四家電訊營運商對市場有好處，讓客戶有更多選擇及服務，促使公司不斷提升自身能力。
公司去年資本開支為848億元人民幣(下同)，其中5G佔392億元。他指，今年資本開支預算為870億元，其中397億元用於5G，而產業數碼化佔220億元，當中雲項目開支約85億。
至於與聯通(00762)的5G共建共享，總裁兼首席運營官李正茂指，有關計劃有助節省公司的資本開支，去年減省逾70億元，預期今年節省的水平可超過去年。共建共享有助突破技術痛點，日後合作將不止於5G，亦適用於4G，增加覆蓋率。另預期ICT業務今年有雙位數增長。
公司去年下半年5G每月每戶平均收入(ARPU)較上半年下跌，柯瑞文解釋，去年上半年5G用戶數目少，只有高端用戶率先使用5G服務，因此收費較高，預料今年5G ARPU保持高於整體ARPU約一成。