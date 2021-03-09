新盤UPDATES：西南九龍臨海項目已錄千六票
2021年03月09日 20:42
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發展商積極籌備3月大舉開盤，西南九龍臨海大型項目將於本周六啟動首輪銷售，市場認購反應踴躍，據悉，截至周二晚(3月9日)已錄約1,600張入票登記。同時，各區項目繼續湧現大額交投，當中包括特色戶及分層大戶。
●西南九龍維港滙I提價加推53伙 周六正式開售
3月新盤開售潮快將揭開序幕。會德豐地產常務董事黃光耀稱，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I收票持續增加，暫已錄得逾1,400張入票，暫時大手客佔逾10%比例。因應市場需求，今(9日)加推3號價單共53伙，包括開放式至三房間隔，實用面積由277至835方呎，折實平均呎價26,073港元，折實售價介乎635.44萬至2,396.64萬元，呎價由22,760至28,702元，是次輕微加價1至2%。
信和置業(00083)集團聯席董事田兆源表示，該盤首3張價單已共推出269伙，折實平均呎價25,383元，仍屬相當吸引水平，折實市值約32億，本周五(12日)將截票，星期六(13日)正式開售。
項目上周公布首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2204.4萬元，呎價21,989至26593元。昨(8日)亦加推全新2號價單，提供108伙，折實平均呎價25,698元。
●星漣海連平台特色戶2510萬元售出
新界東區一手特色單位屢錄承接。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下馬鞍山星漣海，剛售出2A座1樓B室單位，實用面積1,599方呎，平台面積222方呎，成交價2,510萬元，呎價15,697元。成交紀錄冊顯示，買家可享成交前提早佔用物業優惠。
●匯璽III單日沽3伙 吸金近五千萬元
西南九龍全新項目快將開售，帶動區內其他樓盤銷情亦見加快。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於同區的匯璽III，今日(3月9日)連沽3伙，套現4,968.21萬元。其中第6座39樓B室，實用面積1,047方呎，成交價3,136.93萬元，呎價29,961元。而同座8樓及10樓E單位，實用面積均為381方呎，分別以914.76萬與916.52萬元獲承接，呎價24,009及24,056元。
●沙田雲端複式連天台大宅5205萬賣出
大額新盤交投暢旺。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端剛售出APEX第1座5樓及6樓複式B單位，實用面積1,893方呎，天台面積801方呎，成交價5,205.75萬元，呎價2.75萬元。
●青衣新盤明翹匯兩周速沽12伙三房大戶
換樓買家加速入市，佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣明翹匯銷情向好，最近大約兩周速沽12伙三房連套房戶，反映大單位需求殷切。最新售出的1座25樓D室，實用面積586方呎，成交金額1,025.5萬元，呎價17,500元。
●利奧坊‧曦岸本周六發售12伙
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊．曦岸剛加推價單6號，共涉50伙，包括14伙兩房及36伙一房戶，折實售價由逾601.98至逾986.54萬元，折實呎價22,169至26,812元。同日亦上載新銷售安排，本周六(3月13日)將推售12伙，當中包括6伙兩房及6伙一房戶。