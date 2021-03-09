新盤UPDATES：西南九龍臨海項目已錄千六票

發展商積極籌備3月大舉開盤，西南九龍臨海大型項目將於本周六啟動首輪銷售，市場認購反應踴躍，據悉，截至周二晚(3月9日)已錄約1,600張入票登記。同時，各區項目繼續湧現大額交投，當中包括特色戶及分層大戶。

●西南九龍維港滙I提價加推53伙 周六正式開售

3月新盤開售潮快將揭開序幕。會德豐地產常務董事黃光耀稱，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I收票持續增加，暫已錄得逾1,400張入票，暫時大手客佔逾10%比例。因應市場需求，今(9日)加推3號價單共53伙，包括開放式至三房間隔，實用面積由277至835方呎，折實平均呎價26,073港元，折實售價介乎635.44萬至2,396.64萬元，呎價由22,760至28,702元，是次輕微加價1至2%。

項目上周公布首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2204.4萬元，呎價21,989至26593元。昨(8日)亦加推全新2號價單，提供108伙，折實平均呎價25,698元。

●星漣海連平台特色戶2510萬元售出

●匯璽III單日沽3伙 吸金近五千萬元

●沙田雲端複式連天台大宅5205萬賣出

●青衣新盤明翹匯兩周速沽12伙三房大戶

●利奧坊‧曦岸本周六發售12伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊．曦岸剛加推價單6號，共涉50伙，包括14伙兩房及36伙一房戶，折實售價由逾601.98至逾986.54萬元，折實呎價22,169至26,812元。同日亦上載新銷售安排，本周六(3月13日)將推售12伙，當中包括6伙兩房及6伙一房戶。