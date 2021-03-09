樓價UPDATES：二手市旺　新港城兩房呎價過1.9萬

二手市轉旺，成交價開始回升，馬鞍山新港城兩房戶售650萬元，呎價逾1.9萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨5座高層4室，實用面積475方呎，兩房間隔，望園景，以820萬元易手，實用呎價17,263元，新買家屬於用家，原業主於2010年3月以352萬元買入，持貨11年帳面獲利468萬元，單位升值約133%。

●北角海景軒中層B室，實用面積695方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,630萬元承接，實用呎價23,453元，原業主於2017年3月以1,380萬元購入自住，持貨4年至今沽售帳面獲利250萬元。

●北角豪廷峯2座高層B室，實用面積787方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,280萬元承接，實用呎價28,971元，原業主於2003年12月購入投資，當時作價645萬元，持貨逾17年帳面獲利1,635萬元，單位期內升值2.5倍。

●北角維峯．浚匯去年底才入伙，項目高層G室，實用面積約290方呎，一房間隔，獲同區租客承租，月租叫價由17,000元，減至15,000元，實用呎租約51.7元，業主於2020年9月份以約789.8萬元購入，租金回報率約2.3厘。

●上環聚賢居2座高層C室，實用面積約776方呎，套三房間隔，用家加快入市，以約2,288萬元承妾，實用呎價約29,485元，原業主於2011年5月份以約1,980萬元購入，轉手帳面獲利約308萬元，物業升值約16%。

●香港仔深灣9號2座低層A室，實用面積1,316方呎，套三房套及工人套房間隔，享全海景，以3,950萬元易手，實用呎價30,015元，原業主於2017年7月以3,580萬元買入，持貨4年帳面獲利370萬元，單位升值約10%。

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九龍區

●將軍澳新寶城1座低層B室，實用面積378方呎，兩房間隔，吸引同區客承接，成交價638萬元，實用呎價約16,878元，原業主於1998年6月斥資約182萬元購得，是次轉手帳面獲利約456萬元，帳面升值約2.5倍。

●將軍澳夾屋叠翠軒3月至今錄得3宗買賣，包括4座中層H室，三房間隔，實用面積約591方呎，已補價自由市場以約820萬元放盤不足兩星期後，獲區內客接洽，議價後減價約52萬元，以約768萬元成交，實用呎價約12,994元，新買家為區內換樓客。

●觀塘觀月‧樺峯低層G室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望泳池景，今年1月中開始放售，原叫價980萬元，經議價後減價20萬元或約2%，以960萬元交吉沽出，實用呎價約16,327元，原業主於2013年11月以約702.7萬元購入，持貨逾7年帳面獲利約257.3萬元，物業升值約37%，新買家為自用客，而屋苑現時仍有24個單位放售，叫價由960萬元起。

●啟德龍譽1B座中層G室一房戶，望園景，實用面積約356方呎，以月租16,000元放盤約半個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後以約15,500元租出，實用呎租約43.5元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●何文田君逸山中層D室，實用面積489方呎，兩房間隔，開價約950萬元，最新以900萬元易手，實用呎價18,405元，新買家為同區用家，原業主於2010年4月以400萬元購入，持貨11年帳面獲利約500萬元離場。

●西南九龍瓏璽6B座低層B室，實用面積667方呎，套兩房間隔，望海景，以1,600萬元易手，實用呎價23,988元，新買家見同區新盤開售，加快入市決定，原業主於2011年7月以1,336.75萬元買入，持貨10年帳面獲利263.25萬元，單位升值約19.7%。

●長沙灣西九四小龍3月暫錄10宗買賣，當中昇悅居佔4宗，平均實用呎價18,378元，該盤2座中層E室，實用面積489方呎，最初開價920萬元，現降價50萬元，以870萬元易手，實用呎價17,791元，新買家為家庭客。

●長沙灣喜漾3月短短一星期已錄得2宗買賣，平均實用呎價17,864元，其中2座中層F室，實用面積408方呎，一房間隔，開價800萬元，業主放盤已一段時間，終減價80萬元，以720萬元沽出，實用呎價17,647元，新買家為上車客。

●荔枝角美孚新邨6期恒柏街11號高層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，日前以750.8萬元易主，實用呎價約14,750元，屋苑現時約有449個放盤提供，最低入場費由580萬元起。

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新界區

●馬鞍山新港城K座高層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，日前以650萬元易手，實用呎價19,231元，原業主於2018年以582萬元購入，持貨3年，是次沽出帳面獲利68萬元離場，單位升值約11.7%。

●馬鞍山迎海‧星灣御23座中層C室，實用面積480方呎，一房間隔，以790萬元成交，實用呎價16,458元，原業主於2014年11月購入，當時作價648萬元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利142萬元，單位期內升值22%。

●沙田帝堡城7座低層A室，實用面積556方呎，以810萬元成交，實用呎價14,568元，原業主早於1998年11月購入上址，當時作價264.2萬元，持貨22年多至今沽售，帳面獲利545.8萬元。

●沙田欣廷軒2座高層F室，單位實用面積419方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價808萬元，累減33萬元，獲買家以775萬元承接，實用呎價18,496元，原業主於2014年11月購入，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利240萬元。

●沙田第一城43座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，原叫價545萬元，其後調整至530萬元沽售，累減15萬元或約2.8%，實用呎價17,434元。

●大埔新峰花園26座低層B室，實用面積736方呎，套三房間隔，放盤約3個半月，原叫價870萬元，減幅7%，獲用家以810萬元承接，實用呎價11,005元，原業主早於1997年12月購入，當時作價514.4萬元，持貨23年多帳面獲利295.6萬元，單位期內升值約57%。

●粉嶺碧湖花園3月暫錄約2宗買賣，包括6座低層G室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以524萬元獲承接，實用呎價13,100元，原業主於2003年以75萬元購入單位，持貨約18年帳面獲利約449萬元離場。

●上水龍豐花園3月錄首宗二手買賣，該盤B座中層2室，實用面積約499方呎，三房間隔，區內業主物色心儀單位換樓，有見上址開價約600萬元放售，隨即上門睇樓，雙方數度議價後，以586萬元成交，實用呎價約11,743元。

●元朗PARK YOHO Sicilia第1B座低層，實用面積490方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家以636萬元買入，實用呎價約12,980元，原業主於2016年7月以544.2萬購入，按帳面獲利91.8萬，新買家為新婚夫婦，不足24小時即決定閃電上車。

●元朗原築單日連錄2宗買賣，其中1座中層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，叫價600萬元，有買家睇樓即場還價，業主願減10萬元，火速以590萬元成交，實用呎價13,140元，新買家為同區上車客，睇樓兩星期，發覺「睇一間賣一間」，為免錯失心水盤，即場還價洽購入市。

●天水圍嘉湖山莊3月累錄20宗買賣，平均實用呎價10,979元，美湖居6座高層A室，實用面積為629方呎，套三房間隔，以693萬元沽出，實用呎價11,017元，買家為外區換樓客，睇樓近兩個星期，見市況暢旺，市區根本找不到類似價錢的單位，故參觀上址後，隔日即還價，立即拍板作新居。

●荃灣中心周末連錄6宗買賣，3月份累計9宗，平均實用呎價約13,400元，該盤15座頂層連天台單位，實用面積374方呎，兩房間隔，叫價550萬元，最終共減兩口價合共13萬元或2.4%，以537萬元沽出，實用呎價14,358元，新買家為上車客。

●青衣翠怡花園3座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，由今年3月初開始放售，原先叫價580萬元，減價5萬元或約0.9%，最後以575萬元成交，實用呎價約15,753元，屋苑3月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約15,012元。

●東涌藍天海岸3月累錄6宗買賣，較2月同期多1倍，其中1座中層D室，實用面積805方呎，套三房連儲物套房間隔，享海景，成交價1,000萬元，實用呎價12,422元，原業主於2008年8月以383萬元購入單位，持貨近13年，轉手帳面獲利617萬元，單位期內升值1.6倍。