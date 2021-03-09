債息回軟！美科技股報復式反彈　港夜期重上29000點

美債孳息繼續在1.5厘附近徘徊，美股上演大反撲，尤其是科技股升勢最凸出，納指目前升416點或3.3%，報13,025點。蘋果公司，亞馬遜，微軟和Netflix早段都上漲了至少3%。

另外，道指升166點報31,968點；標指漲59點，至3,880點。港股期指夜市飆268點至29,043點，高水270點。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley認為，許多科技股在短期內已經超賣。因此，他們看到良好的反彈並不奇怪，問題將是這種反彈是否是很強的，還是「死貓彈」。

經濟方面，美國眾議院周二將對參議院在周末通過的1.9萬億美元刺激計劃進行表決，使其有望在本周獲得通過並且成為立法，從而為美國經濟再度提供大量刺激措施。

經合組織(OECD)預計1.9萬億美元刺激計劃可能會在實施後的第一年將美國的產出提高約3%至4%，到2021年底，美國的就業人數將因其增加225萬至300萬，年化通脹率料將提高0.75%。

【22:30】10年期美債孳息回落至約1.52厘，美股周二(9日)早段做好，道指漲190點，至31,992點；標指升47點，至3,868點；納指報復式反彈319點，至12,928點。

科技股絕地反擊，蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook(Fb)和Netflix分別升2.4%、2.2%和3%，至119.16美元、261.12美元和508.42美元。

傳中國電動車生產商理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車均計劃最快今年內來港上市，在美股價早段分別漲7.6%、5.9%和8.8%，至22.96美元、37.31美元和29.3美元。

健身單車生產商Peloton計劃拓展亞太市場，將於下半年在澳洲出售產品和互動軟件，股價早段漲5.5%至106.95美元。

高盛投資策略員科恩仍然看好後市，指出雖然部分股票因利率上升而受壓，但同時其他板塊將強勁上升，市場正出現非常大型的資金輪動，那些將受惠於經濟重啟和疫苗分發的板塊正在起變化。高盛預期，標指今年底將升至4,300點，較周一收市有近13%上漲空間。