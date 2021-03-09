【產經評論】國家隊非萬靈丹　彈完再散更堪憂

美國債息恐慌揮之不去，內地股市連日下挫，錄得自去年3月全球疫情大爆發以來最大調整浪，惹來市傳被稱為國家隊的官方基金入市干預，圖穩定A股。可最終滬綜指仍低收作結，港股雖由跌轉升，但未見明顯強勢，足見所謂國家隊效應非靈丹妙藥，反預示由美國主導的一場「經濟戰」啟動了！

基本上，從A股歷史可見，每次國家隊入市無助「回升」。回看2015年大冧市，國家隊入場後，A股低迷了好幾年，皆因天文數字的「官股」蟹貨去向未明，以致陷於尾大不掉的困境。畢竟，一個健全成熟的資本市場，價格應由市場釐定，估值過高，就要經歷市場機制進行調整，重找平衡點，之後會自然重納上升周期，生生不息。可若靠外力止跌，不能解決估值問題，長期的市場力量不會因「護盤」而重拾購買意欲，結果市場只會一潭死水，買賣兩閒，對企業與投資者而言皆無好處。

昨日市場有一個說法，是內地當局考慮到近期政經活動，不欲見股市大幅波動而出手，這說法極為牽強！若真如是，上周四開始中港股市就不應大跌，如今亦犯不着由國家隊來收拾殘局。刻下市場最關注的，是首季底市場流動性趨緊，企業債務到期壓力大，加重資本市場套現壓力。除非當局提出更清晰的貨幣及財政政策指引，否則短期市況會持續波動，國家隊入市的傳言只會被視為「逃生門」多於轉勢。

再看外部形勢，隨着全球多地陸續啟動疫苗注射，經濟重納正軌的趨勢幾無懸念，只是速度未明而已；再者，美國即將推出1.9萬億美元刺激經濟方案，強化通脹及流動性逆轉預期，資金開始回流實體經濟和傳統產業股，流出估值超高的科技股，此乃全球現象，中港股市也不例外，實在不見得國家隊要介入，即使出手，也不見得能扭轉投資新趨勢。

是故，國家隊入市的消息對中港股市的提振作用僅曇花一現。投資者與其憧憬中央打救，倒不如多留意美元回勇及人民幣轉弱，將更有效掌握人民幣資產短期走勢，且宜密切留意月內美國聯儲局會否以實際行動遏止美國長債息率上揚，以穩定市場對通脹及流動性的預期，確保疫後經濟復甦無虞。否則，短期資本市場只會繼續大上大落，市況「彈完再散」，一浪低於一浪，損耗購買力之餘，信心更會屢屢受挫，財富效應退潮，企業融資更難，則今年的經濟復甦浪潮便要大打折扣，相信這正是美國發動「經濟戰」的開端。