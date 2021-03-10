港加印花稅　A股溢價縮　轉炒滬深市博得過？

中港兩地股票市場環境有別，A股與H股之間存有差價由來已久。然而，隨着A股溢價情況收窄、港股印花稅將上調，以至人民幣走勢強於港元，棄H取A會否更勝一籌？

若一間公司同時在兩個成熟股票市場掛牌，理論上兩地股份的差價應該很小，例如H股與其美國預託證券(ADR)，以及在美國上市和在香港第二上市的股份，因為投資者可利用不同交易所之間的價格差異來套利。然而，事實是同一間公司的A股和H股價格一直存在着較明顯的差異，且普遍是A股較H股存有溢價。

恒生滬深港通AH股溢價指數反映公司所發行的A股和H股之間的差價，當指數大於100點，反映A股相對H股存在溢價。指數愈高，A股相對H股的溢價亦愈大。

該指數在去年10月曾升至近150點大關，創2009年後超過10年新高，近日處133點附近，意味「A+H」公司的A股股價較H股股價平均溢價約33%。

A股溢價收窄，成為投資者透過滬股通和深股通投資A股的誘因，博投資A股獲取的潛在回報高於H股。轉投A股另一誘因是中港兩地交易成本兩極化。

港府擬於今年8月起調高股票印花稅，由買賣雙方各支付0.1%，提高至0.13%。另一邊廂，投資內地A股，現時內地向賣方收取0.1%股票印花稅，買方不用收費，亦即以每一萬元(本地貨幣)股票交易為例，買入A股不用付印花稅，賣出需付10元人民幣；而在加稅後買賣港股合共要付26港元。

小數怕長計，當買賣金額愈大、買賣次數愈頻繁，港股印花稅上調的影響愈大，繼而影響投資股票的潛在回報。

●A股可受惠人幣升值

再者，在貨幣層面上，儘管美匯指數去年以來的跌勢有喘定迹象，但隨着美國新一輪紓困方案漸見曙光，量化寬鬆貨幣政策持續，美國財政赤字仍會擴大，為美匯帶來壓力。國際金融協會(IIF)表示，由於美國經常帳逆差擴大，美元已變得愈來愈被高估，最新評估是美元被高估11.7%，相反人民幣正被低估12.8%。

港元跟隨美元有貶值風險，但人民幣相對其他主要貨幣有息差優勢，且中國經濟增長形勢優於全球其他地區，人民幣相對港元有較大升值潛力。投資者把港元兌換成人民幣，並持有A股等人民幣資產，是其中一項能受惠人民幣升值的方法。

●中資券商股溢價達3倍

個別中資券商股的AH股差價較大，例如國聯證券(01456，601456.SH)，A股周二(9日)收報13.53元人民幣，H股收報3.58元，A股較H股溢價3.52倍。中信建投証券(06066，601066.SH)以及中金公司(03908，601995.SH)，A股較H股分別溢價3.27倍和2.5倍。

A股較H股溢價超過一倍的股份，還包括香港投資者可能較熟悉的中芯國際(00981，688981.SH)、中國人壽(02628，601628.SH)、中國交通建設(01800，601800.SH)等。

至於現時AH股差價最小的股份包括中國平安(02318，601318.SH)、招商銀行(03968，600036.SH)、昭衍新藥(06127，603127.SH)以及藥明康德(02359，603259.SH)，其A股較H股溢價均少於10%。

●重磅企業估值較接近

分析指，較具流動性的大市值企業，其港股估值與A股相對接近，小市值企業的A股相對H股溢價偏高，因港股市場較關注大市值的AH股份，涉及更多研究分析。

對香港投資者而言，AH股溢價較小的股份普遍走勢較強，例如招行、平保、藥明康德的H股年內均曾創出52周高位。以年內表現計算，招行H股累升逾15%，好過招行A股同期升幅超過5個百分點，令招行A股較H股的溢價大幅收窄；中芯H股年內表現更大幅領先其A股。至於現時AH股差價大的國聯證券，其H股年內跌8.4%，但A股同期暴跌36%。

【AH股存在差價有因】

A股與H股之間存有明顯差價的原因眾多，包括中港兩地投資者有別、A股與H股不能互換，以及受人民幣與港元的匯率波動影響等。

雖然參與A股買賣的機構投資者佔比開始持續提高，但目前A股仍以個人投資者為主。散戶風險偏好較高，較傾向追逐小型股和概念股，對A股估值較高不會太在意。

反之，港股以機構投資者及大戶為主，除了海外和本地資金外，北水的影響亦愈見增加。機構投資者相對重視公司的基本因素，具有成熟的企業估值定價模式，當股份估值過高，避開之餘隨時反手做淡，好淡博弈令股價回歸合理值，此消彼長下AH股差價自然較大。

再者，由於人民幣尚未完全自由兌換，資金進出內地受到限制，令A股與海外市場相連性較低，因而較受內地流動性影響，令A股估值長期高於港股。

券商報告顯示，目前AH兩地上市公司以傳統經濟企業為主，內地資金和外資對傳統經濟企業的估值分歧較大，造成兩地股份有明顯差價，但對於醫療保健等新經濟企業的估值一致性較高。此外，盈利能力較強的AH股因屬外資偏好，故兩地差價也會較小。

就A股長期較H股出現溢價的情況，人民銀行去年就收窄A股溢價率提出5項建議，包括提升人民幣匯率靈活程度和穩定匯率預期；加強A股融資融券等規則向國際接軌；提升A股市場與國際資金互聯互通及中國金融市場開放程度；發展長期機構投資者，弱化散戶投機的影響；合理設定境內外股息率，提升內地企業A股和美國預託證券(ADR)的投資價值。

儘管如此，市場認為A股和H股之間的差價難以在短期內大幅收窄，投資者亦不應單單以此作為入市理據，畢竟互聯互通機制自2014年推出至今已十分成熟，南下資金不會因為部分H股較A股折讓較大而特別追捧。投資者作買賣決定前還要考慮更多不同因素。