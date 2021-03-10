東方日報B2：國家隊托唔住　港股升少截　滬深市彈散

市傳內地政府背景的「國家隊」資金周二托市「維穩」之際，「北水」也積極透過港股通南下掃貨，恒生指數早段由低位挾高721點，可是下午再度回落，收市升幅僅232點，更諷刺的是港股通全日「埋單」原來再錄得淨賣出近90億元，兩個交易日「北水」累計掟貨超過220億元。

恒指昨日再次「坐過山車」，昨高開124點後隨即倒跌，早段最多挫214點，低見28,236點，惟美媒傳出「國家隊進場托市」的消息後，指數一度變成倒升506點，高見29,047點。不過，大市午後又曾經再度轉跌，收市拉升232點，收報28,773點，斬斷連跌3個交易日的頹勢。

國企指數早段曾倒升122點，惟收市仍跌41點，收報10,973點；恒生科技指數早段曾失守8,000點大關，低見7,706點，儘管之後一度倒升242點，惟收市仍跌18點，收報8,063點。港股總成交額約2,769億元，沽空比率12.54%。

大型科網股個別發展，騰訊早段曾瀉4.59%，低見613元，之後倒升逾3%，高見664.5元，惟收市僅微升0.23%；美團早段曾瀉6.34%，低見289.2元，即使之後曾回升至320.8元，收市仍跌2.2%。小米亦收跌1.79%。

滙控近日尚算受資金青睞，惟國際評級機構穆迪表示，滙控盈利能力較其他銀行為弱，在提升盈利能力時面對相當的挑戰，將滙控的「A2」長期無抵押信貸評級，列入降級觀察名單，並認為滙控的改善盈利過程甚具挑戰，尤其在低息環境及經濟才剛開始復甦，加上英美與中國間的關係持續緊張，勢令集團的營運添壓。

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指距離1月尾的年內低位28,200點水平不遠，反映大跌空間不多，但只看指數已沒有意義，因現時是真正的「炒股不炒市」，資金板塊輪動「殺估值」，較受惠經濟復甦的板塊如內銀、內險、收租、消費及資源等股份可繼續看高一線，預期後市表現仍會跑贏新經濟股。

港股美國預託證券(ADR)周二早段個別發展，騰訊報665.75元，較香港收市價高21.75元；滙控報48.05元，較港低0.7元。若按比例計，相當於恒指升45點。

●A股連跌4日 牛年共蒸發8.2萬億

滬深股市延續周一爆發小股災的頹勢，昨日早段3大指數齊齊探底「潛水」之際，市場突然傳出有「國家隊」之稱的內地政府相關資金入場「維穩」，令A股跌幅顯著收窄。當中，滬綜指及深圳創業板指數午後曾分別轉升0.23%及0.19%，惟大市跌勢始終未能扭轉。

滬綜指及深成指仍然連跌4個交易日，後者更累計暴跌近一成，自2月農曆新年開局日累計至今，兩市總市值累計大幅蒸發8.22萬億元(人民幣‧下同)。

A股昨日開市恐慌情緒未止，3大指數低開後愈跌愈深，接連痛失重要關口的滬綜指更一度跌穿3,400點，狂瀉最多2.72%，低見3,328點，創近3個月盤中新低。

未幾傳出「國家隊」入市「護盤」消息，刺激滬綜指跌幅急速收窄，甚至倒升重上3,400點大關，惟升幅無以為繼，全日收報3,359點，仍挫1.82%，創去年12月22日以來收市新低。

深創板指走勢如出一轍，早段急瀉4.42%，低見2,608點，午後「V彈」至2,733點，之後再掉頭回落，收報2,633點，跌3.5%。

而深成指更全日「深潛」，早市曾挫4.14%至13,289點，創逾4個月盤中低位，全日再跌2.8%，報13,475點，為去年11月初之後收市新低。滬深300指數更收跌2.15%，至4,971點，為今年來首次失守5,000點大關。

儘管人民銀行昨日僅開展100億元、7天期逆回購操作，全日向市場實現零投放、零回籠，但外資卻趁跌市吸納A股，全日透過滬、深股通淨掃入24.31億元A股，進一步推動大市交投，兩市單日成交金額達9,867.47億元，已連續兩日回暖。

外電引述知情人士稱，「國家隊」今次入市若屬實，可能是為了避免大市出現較大波動，以維護市場穩定。不過，積弱已久的A股明顯乏力向上，滬綜指於短短4日內累計跌6.08%；深創板指數連跌兩日更累瀉8.31%。

A股近期出現深度調整，加上年初獲基金追捧的強勢股(抱團股)不斷捱沽，市場遂傳出大型保險機構於數日內大量贖回基金，成為A股「冧市」的推手。但有內媒引述相關保險機構人士指，主流的保險機構早於農曆新年前便陸續轉倉，否認近日大量贖回基金的傳聞。

此外，據報內地金融監管機構正考慮設立國民養老保險公司，作為現有養老保險體系的補充，應對人口高齡化問題所帶來的挑戰，惟出資額及股權比例尚未有定論，計劃仍在商討過程中。