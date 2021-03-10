鄭勤龍：港股高位遇阻　宜見好即收

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天山遯》變《風山漸》之中。在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象融於股市的預測上，便可引伸為高位遇阻力。

承接上周預示港股在短期內的走勢或仍有反彈空間，但幅度不宜期望過高的《風雷益》變《澤水困》卦，恒指上周三在29,249點開市，當日大市反彈了約600點以大陽燭收市，然而隨後數個交易天，大市便一直反覆下跌，昨日大市最低曾見28,326點後才現反彈，最終升了232點，收報28,773點，可說是應驗了必須慎防水滿溢後流出的「益」卦和當晉升到極點便會到達一個困局的「困」卦卦象。

「遯」卦有明哲保身之意，《遯‧九四》曰: 「好遯，君子吉，小人否。」大意是指，小人由於無法抵抗誘惑，不能像君子般，灑脫回家避風頭，所以容易錯失隱退的良機。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形龐大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引伸為「止而進」。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為見好即收之意。

玄學金融家 鄭勤龍