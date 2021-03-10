美匯跌穿92關 債息回落美國科技股大反彈
2021年03月10日 07:41
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●美國10年期債息回落至1.53厘，美匯指數亦回軟，報91.96；港匯報7.7615；離岸人民幣(CNH)處6.5171；美元兌日圓見108.58；歐元失守1.19；英鎊企1.3887。金價每安士見1,715美元。布油跌至67.31美元，紐油報64.02美元。比特幣升上5.5萬美元。道指期貨向好。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲近400點。
●美股科技股全線反彈，此前大跌的納指盤中曾升逾4%，高見13,146點，惟尾市升幅縮至464點或3.69%，收報13,073點；道指微漲30點或0.1%，收報31,832點；標指則漲54點或1.42%，收報3,875點。https://bit.ly/3vkfAKS
●港股美國預托證券(ADR)收報29,176點，升402點或1.38%。
●即月恒生指數夜期收報29,112點，升337點，高水339點，成交19,011張，未平倉總數為106,719張。
●紐約期油每桶收報64.01美元，跌1.6%；布蘭特期油亦跌1.06%，收報67.52美元。
●紐約期金漲2.3%，每安士收報1,716.9美元，主要受惠於債息回落及美元回吐升幅。
●英國富時100指數收報6,730點，升0.17%；法國CAC指數升0.37%，報5,924點；德國DAX指數升0.4%，報14,437點，續創歷史收市新高。 https://bit.ly/3rwVRoZ
●景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，通脹不會成為金融市場「不利因素」，而隨着經濟的重啟，通脹或有上升，但預計將十分短暫。https://bit.ly/3quFHes
●美國飛機生產商波音公司2月售出82架飛機，並錄得51架飛機取消訂單，為2019年11月以來，月度銷售首次超過了取消的訂單數量。
●國際評級機構穆迪發表報告，將滙豐銀行及恒生銀行的「Aa2」長期存款評級、「a1」基礎信用評估、「a1」調整後基礎信用評估，列入降級觀察名單。https://bit.ly/3rKdOR7
●中國電信擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市。