美匯跌穿92關　債息回落美國科技股大反彈

●美國10年期債息回落至1.53厘，美匯指數亦回軟，報91.96；港匯報7.7615；離岸人民幣(CNH)處6.5171；美元兌日圓見108.58；歐元失守1.19；英鎊企1.3887。金價每安士見1,715美元。布油跌至67.31美元，紐油報64.02美元。比特幣升上5.5萬美元。道指期貨向好。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲近400點。

●港股美國預托證券(ADR)收報29,176點，升402點或1.38%。

●即月恒生指數夜期收報29,112點，升337點，高水339點，成交19,011張，未平倉總數為106,719張。

●紐約期油每桶收報64.01美元，跌1.6%；布蘭特期油亦跌1.06%，收報67.52美元。

●紐約期金漲2.3%，每安士收報1,716.9美元，主要受惠於債息回落及美元回吐升幅。

●美國飛機生產商波音公司2月售出82架飛機，並錄得51架飛機取消訂單，為2019年11月以來，月度銷售首次超過了取消的訂單數量。

●中國電信擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市。