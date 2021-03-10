帝御．嵐天月沽336伙　周五再推112伙應市

事實上，受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引四方八面不同類型的買家進駐區內一、二手物業。

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，帝御‧嵐天自2月6日首輪開售以來，約1個月合共售出336伙住宅單位，總成交金額逾15.22億元，銷情理想。為回應準買家的熱切需求，項目現加推7號價單共72伙單位，並在周五以先到先得形式推售合共112伙。發售單位實用面積由184方呎至388方呎不等，當中包括10伙連天台單位及12伙連花園或平台單位，間隔由開放式至兩房單位。整個「帝御」系列自第一期開售以來，累沽1,412伙，套現逾67.63億元。

除了交通網絡完善之外，項目位處青山灣段傳統豪宅地段，環境優尚高雅。前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，加上沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中帝御．嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。