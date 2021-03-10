帝御．嵐天月沽336伙 周五再推112伙應市
2021年03月10日 08:00
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屯赤隧道通車為屯門區樓市注入全新強大動力，區內一、二手交投量隨即顯著激增。由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理負責銷售的區內青山公路青山灣段大型新盤帝御系列全新壓軸第3期帝御‧嵐天，發展商乘勢於周五(12日)發售112伙應市，入場費323.7萬港元。
事實上，受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來30分鐘車程減少至約10分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引四方八面不同類型的買家進駐區內一、二手物業。
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，帝御‧嵐天自2月6日首輪開售以來，約1個月合共售出336伙住宅單位，總成交金額逾15.22億元，銷情理想。為回應準買家的熱切需求，項目現加推7號價單共72伙單位，並在周五以先到先得形式推售合共112伙。發售單位實用面積由184方呎至388方呎不等，當中包括10伙連天台單位及12伙連花園或平台單位，間隔由開放式至兩房單位。整個「帝御」系列自第一期開售以來，累沽1,412伙，套現逾67.63億元。
除了交通網絡完善之外，項目位處青山灣段傳統豪宅地段，環境優尚高雅。前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，加上沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。整個系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中帝御．嵐天由第6及7座組成，位處項目較高位置，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。