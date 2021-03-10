港股組合中　不可少得呢隻藍籌收息股…

呢期港股大上大落，相信嚇怕唔少散戶。但其實，市場唔會永遠向上，新經濟板塊炒作了好一段時間，調整難免，只是今次遇上美債息反彈，調整來得較快較急。不過，估值修正過後，市場最終會取得再平衡，再加上今年全球經濟疫後復甦是大概率的事，而依據全球市場流動性而言，暫看股市屬正常調整，只是科技股呢期首當其衝，若然未及高位落車確實係幾傷，但若然守得到呢個位，相信已經歷咗最痛苦嗰段路，又唔使咁灰心，反而應密切留意低位承接，希望可以成功捉到浪底博反彈，追番部分失地。

點解屬意中電？一來，如今資金流已轉向傳統經濟股，隨着疫後經濟活動復常，料可帶動電力需求，中電本身的業務前景可受惠。其次是，估值上，中電現價往績市盈率16倍，息率4厘，屬攻守兼備之選。

仲有一點令筆者印象深刻的，乃如今全世界都在大搞電動車產業，今年三家內地電動車企排隊來港上市。香港亦唔會有例外，政府已撥款資助屋苑建設電動車充電設備，聽聞屋苑申請反應熱烈。事實上，隨着不少大型車廠話未來十年將轉移生產電動車，使之成為最大比重產品，相信消費者在考慮添置呢類奢侈耐用品的時候，都會考慮保養等長遠配套問題，電動車有望逐步成為汽車消費的主流，變相是電力需求增長的新動力，而中電作為香港主要供電商，有望成受惠者，股價在70港元水平可逢低作中長線收集。

東網產經專欄作者 帥哥