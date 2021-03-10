陳錦興：內地谷潔淨能源　核電股值博

中廣核目前近九成收入來自電力銷售，受新冠肺炎疫情影響，該公司去年首三季營業收入498.95億元人民幣，按年增長15.66%；純利81.84億元人民幣，按年下跌1.37%。中廣核電力集團主營業務主要包括建設、運營、管理核電站以及銷售核電力，佔據市場龍頭地位。

內地經濟逐步復甦，電力需求有望回暖，電力股近期股價表現不俗，但與受煤價制約的火電相比，核電盈利增長空間或更理想。公司現價處於低位，值得投資者留意。

中廣核早前遭美國列入禁投名單，其後拜登入主白宮，禁令暫時緩解。市場不確定性雖導致中廣核股價低迷，但美國制裁對公司實際業務影響不大。若看基本面，公司目前市盈率不足8倍，股息約4.7厘，估值吸引，建議於1.7元吸納，目標睇2元，止蝕位於1.55元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)