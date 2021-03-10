陳樂怡：中資航空業復甦在望
2021年03月10日 08:30
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國家隊資金傳入市維穩，恒生指數昨日一度升逾500點，惟刺激作用未能持久，在50天線附近遇上較大阻力，收市升幅收窄至232點，報28,773點。國企指數則跌41點，至10,973點，科技指數亦跌18點，至8,063點。大市成交額為2,760億元。創科實業(00669)昨日股價升6%，為表現最佳藍籌。
美國債息高企，觸發板塊輪動，新經濟股近期承受沉重沽壓，相反金融、地產等傳統經濟板塊表現出眾。除了以上經濟復甦主題之外，投資者還可留意航空股。其中，在疫苗加快接種的情況下，航空股復甦在望。而且，中資航空股勝在恢復本土航線的確定性較高，運力及載客量將會提升。重啟國際旅遊雖仍需要較長時間，但隨着主要國家於夏季完成疫苗接種，國際航線料會慢慢重啟。另外，人民幣中線具升值條件，利好具有大量美元債的航空股，建議候低吸納中資航空股，首選南方航空(01055)。
汽車股相繼公布2月銷量，吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)首兩個月銷量分別按年大增76%及1.5倍。中汽協早前公布，預估首兩個月乘用車銷量按年增69.4%。兩家公司銷量表現均優於行業，長汽銷量優勢更為明顯。近期中美的汽車股大幅回調，除了受到市況影響之外，環球芯片短缺及潛在的原料價格上升壓力，亦構成利淡因素。我們認為電動車的發展前景不變，在此範疇早有投資的車企將會跑出，建議關注吉汽及長汽。
展望後市，美國債息及美匯偏強，繼續主導後市走勢。投資者關注美國聯儲局會否出手壓低息率，另外港股通南向資金再次錄得淨流出，大市氣氛仍然偏向審慎，預期港股走勢持續反覆，支持位在28,260點。
個股推介方面，安徽海螺(00914)2020年收入按年增長12.2%至176億元人民幣，淨利潤按年增長4.6%至35億元人民幣。利潤上升主要是由於水泥銷量的增加以及生產成本和運營費用的降低。由於農曆新年假期期間，工人就地過年，因此預計內地建設項目旺季將提前展開。預計短期內水泥價格和需求將反彈。安徽海螺目前股息率4.8厘，具吸引力，建議收集，目標價56元，止蝕價45元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)