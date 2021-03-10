陳樂怡：中資航空業復甦在望

展望後市，美國債息及美匯偏強，繼續主導後市走勢。投資者關注美國聯儲局會否出手壓低息率，另外港股通南向資金再次錄得淨流出，大市氣氛仍然偏向審慎，預期港股走勢持續反覆，支持位在28,260點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)