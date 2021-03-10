施羅德：新興市場多元收益策略回報不俗

在經歷充滿「驚喜」的2020年後，我們相信今年的前景將更為明朗。在新冠肺炎疫情爆發之前，環球經濟正朝着穩步復甦的方向邁進。正當我們以為風險資產在沒有任何意外的情況下，應可在去年交出亮麗成績之際，突如其來的新冠疫情實在讓人始料不及。

一些主流投資主題(如科技持續提升和保健行業需求增長)本已在發展中，新冠肺炎疫情來襲更讓這些主題明顯地趨向兩極化。自疫情爆發以來，科技股便成為了金融市場中跑贏大市的板塊。隨着疫苗面世，眾人的目光便落在經濟復甦上，預料對備受重創的新興市場影響正面。

我們認為，有多項因素反映新興市場的多元投資機遇正逐步浮現，當中包括大手筆的刺激經濟方案、美元偏軟、估值相對便宜、工業強勢反彈、科技周期性復甦、經濟在溫和通脹下重啟，以及中美局勢漸漸緩和。

除了宏觀條件提供有力的投資理據外，新興市場在過去數年已開始吸引更多外資流入。由於往來帳戶已相對充裕，加上外幣儲備有所提升，即使出現利息或孳息率大幅飆升這些並非我們基準預測中的情況，新興市場都已具備較佳的能力去應付可能出現的市場波動。

在這樣的環境下，我們預期新興市場資產在今年乃至往後的前景樂觀。我們相信，通過具收益元素的多元資產總回報策略進行投資，是捕捉新興市場整體機遇的一個好方法。除了可管理各項不明朗因素和下行風險外，這種策略能夠提供總回報和收益，並減低波動性，從而達致更穩定的投資效果。

我們一向着重選股，而憑藉這個方針所配置的亞洲股票，更在去年帶來了亮麗的回報。此外，我們在年內對新興市場優先股和可換股債券進行戰略性的部署，透過靈活運用這些資產類別之間回報和風險系數不對稱的特性，不單能夠為投資組合提供所需的保護，亦可捕捉潛在回報。

我們的持倉主要以財務報表具穩定現金流的企業為主。這種策略繼續為我們帶來不錯的投資表現。我們亦在有望從國際貿易回暖受惠的周期性區域板塊進行配置，當中包括亞洲，以及個別拉丁美洲和東歐國家。除了債券之外，外幣是另一種我們用作主動對沖風險的工具。

至於今年需要防範哪些風險？我們認為，疫苗無效或「縮減恐懼」重臨是兩項有可能出現的風險。雖然目前發生這兩項風險的可能性相對較低，但若風險成真則會為市場帶來負面影響。不過，新興市場發展至今，金融狀況已較從前穩健，這亦正好說明了為甚麼多元收益策略像我們以往的投資成果一樣，能夠助投資者將新興市場的機遇轉化成經風險調整的回報。

正所謂鑑古知今，從去年經驗來看，其中一個我們在新冠疫情期間所面臨的最大挑戰，是市場以恐慌態度回應不明朗因素的速度，因為這對我們的投資和操作均可帶來實質影響。

概括而言，多元資產投資不單能夠在市場出現驚濤駭浪之時為投資者提供靈活的投資解決方案，而且在不同市況都曾交出強勁回報的佳績。

施羅德投資管理北亞地區多元化資產產品主管 于學宇