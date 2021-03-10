疫情拖累！傳東京奧運會不接納海外普通觀眾

日本傳媒引述消息報道，日本政府基本決定東京奧運會和殘奧會將不接納來自海外的普通觀眾。此外，聖火傳遞出發儀式亦將採用無觀眾的形式。

消息指出，日本政府、東京奧組委、東京都、國際奧委會(IOC)及國際殘奧委會(IPC)代表最快下周將再次舉行五方磋商，對上述事直進行確認。

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本目前原則上不允許新的外國人入境。分析指出，疫情今後無法預測，加上社會輿論的不安情緒也很強，因此日本政府判斷，難以讓普通的奧運觀眾入境。

而由於不接納海外觀眾，恢復觀光需求並帶動經濟重振的政府戰略將不得不作出調整。奧組委將推進面向海外出售的門票的退票工作。此外，有關日本國內觀眾的人數上限亦擬在4月內決定。

東京奧委會主席橋本聖子日前透露，由於奧運村滯留天數的限制等，開幕式運動員入場人數將減少至以往的1/3左右。她還認為有必要防備出現感染者的情況，探討更改比賽日程等靈活的應對，但現階段完全沒有停辦奧運的想法。

東京奧組委計劃增加對運動員的新冠檢測頻率，嚴格管理相關人士的行動並削減人數等，加強對策。

東京奧運聖火傳遞開幕式將於3月25日在福島日本國家足球訓練中心舉行，原計劃有大約3,000名觀眾參加，但奧組委考慮到密切接觸可能帶來的疫情傳播風險，決定只有獲邀嘉賓參加。

事實上，為防止傳遞火炬中可能的病毒傳播風險，東京奧組委制訂詳細的火炬傳遞防疫措施，其中要求沿途觀眾必須戴口罩並禁止歡呼。不過，仍有部分火炬手因為擔心病毒傳播，宣布退出傳遞火炬活動，當中包括多名演藝界和體育界知名人士。

東京奧運會預計7月23日至8月8日舉行。民調顯示，77%受訪者反對東奧開放外國觀眾觀賽，僅18%贊成。日本民眾擔心國際旅客大量湧入，可能引發染疫人數再度激增。