新債王警告：美國通脹將逾3%　美股回調遠超15%

有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁的岡拉克預期，美國股市會下跌，回調的幅度可能將遠遠超過10%或15%，但不清楚是否會超過80%。

他又重申了電影《沽注一擲》(The Big Short)的主角原型Michael Burry最近發出將出現「失控的通脹」的警告，指通脹局面將震驚決策者、股票及債券投資者。

岡拉克預期，整體通脹將顯著上升，料在6及7月通脹按年升幅將高達超過3%。但認為美國聯儲局並不擔心通脹上升，甚至會歡迎通脹上升，因為負利率將使聯邦債務變得更易管理。

此外，長遠而言，他看好大宗商品的走勢，對黃金保持中性態度，認為市場拋售黃金已經相當強勁，料金價在長期內可能反彈。至於DoubleLine的模型顯示，黃金大約處於公允價值。

岡拉克估計，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數在下一次經濟低迷期間將超過100。在投資級公司債券市場，降級周期似乎已經結束，升級周期可能已經開始。

對於美國債息，他指息率應與美國名義國內生產總值(GDP)增速和德國國債息率的平均值相當，後者是國際市場利率水平的一個代表。按照該標準，如果普遍預測的結果屬實，同等的國債息率將超過3厘，意味着國債有更大下跌空間。