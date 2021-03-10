科技設備銷量增　調查料今年全球IC市場增長19%

市場調查機構IC Insights調查數據顯示，2020年因為新冠肺炎大流行，導致全球經濟朝數碼轉型的方向加速，新的科技設備銷量增加，帶動2020下半年半導體積體電路(IC)市場顯著增長，預期2021年全年需求將持續保持健康狀態，IC市場將增長19%。

調查指出，2020年第4季到2021年第1季的全球IC市場將以2%的幅度增長，倘預測落實，將為自2010年首季達成1%的增長以來，再次在第4季到第1季的傳統產業淡季有所增長。在當前市場需求持續強烈情況下，2021年第2季到2021年第4季的全球IC總銷售金額將會有適度的增長，預估第2季增長約3%，第3季約增長8%，第4季則較上一季呈現持平。如此情況下，2021年全球IC市場將有19%的增長。

另外，代表了美國半導體行業98%的收入的半導體行業協會(SIA)早前公布，2021年1月全球半導體銷售額400億美元，按年增長13.2%；按月增長1%。以區域來看，亞太地區/所有其他地區、美洲、中國、日本和歐洲的增長，分別為16%、15.4%、12.4%、9.6%及6.4%。從月度數據來看，中國，歐洲和亞太地區的分別增長3.4%、2%和1.5%，但日本和美洲的營收下降1%和3%。

SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示，2021年全球半導體銷售開局強勁，預計2021年的年銷量將增加。