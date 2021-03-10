調查：71%港人陷財困時傾向以數碼方式與銀行接洽

隨着金融服務趨電子化，愈來愈多人傾向以數碼形式與金融機構溝通。外媒報道，據全球分析軟件公司費埃哲(FICO)最近發布的一項調查顯示，71%香港人於經濟陷困時較喜歡使用數碼的渠道與銀行接洽。

香港互聯網普及率高企，調查發現，當遇上財務困難時，33%香港人傾向通過互聯網銀行溝通，17%選擇電話銀行，16%的人使用他們的手機銀行應用程式，4%通過電子郵件交流，而1%的人則表示希望使用虛擬會議技術來聯絡。

FICO表示，部分客戶在經濟困難時期更喜歡使用智能方式，以避免與服務員談及貸款時出現尷尬情況。該機構預期，在這背景下分行業務將持續下降。

雖然如此，但與金融科技相比，銀行仍然具有優勢。調查顯示，在整個亞太地區，1/3受訪者更願意由一家銀行來滿足他們的所有銀行業務需求，香港在此項目上佔比例較整體為低。被問是否願意嘗試金融科技，或者規模較小、較新型的「挑戰者銀行」(Challenger Bank)時，14%香港人表示會考慮，另外有45%對此持開放態度。

至於為何要嘗試其他銀行時，有26%香港受訪者表示，首要原因是要確保數碼銀行服務的個人化和控制有所改善，這個因素在亞太區的佔比為為31%。

調查於去年12月正值新冠肺炎疫情期間進行，表明了消費者對於數碼銀行服務的意向。調查訪問了10個國家和地區的5,000名消費者，包括澳洲、香港、印尼、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣，泰國和越南。