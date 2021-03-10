食品通脹來勢洶洶？黃豆食用油價飆　亞洲豬瘟豬價揚　

全球食品價格急升，通脹壓力升溫！外電報道，南美洲氣候惡劣造成全球油籽供應短缺，從烹飪用油到生質燃料都大受影響，加上阿根廷旱象持續、巴西暴雨，情況或會惡化，導致全球各地黃豆和食用油期貨普遍大升。

油籽供應緊張，已把芝加哥黃豆期貨價格推上近7年高點，巴黎菜籽油期貨更創歷史新高紀錄，在加拿大交易的芥花油行情同步暴漲。升勢蔓延到芝加哥、吉隆坡、大連的食用油交易所。

美國黃豆供應量已降到數年來最低，交易員正屏息靜待美國農業部近日公布的最新庫存估計數據。市場密切關注有關南美洲生產以及世界最大進口國中國的需求預測。美國今夏可耕面積能否如預期擴增，天氣變化，亦足以大大影響農作物收成。此外，需求面不無隱憂。在近年受非洲豬瘟襲擊的中國，又出現新病毒株，令人憂心可能延緩養豬頭數回升速度，進而抑制對飼料用黃豆和玉米的需求。

● 黃豆庫存低企 巴西採收10年新低

美國黃豆庫存已預料將降至7年低點，分析師預期，美國農業部發布的數據將顯示庫存進一步萎縮。報道引述澳洲聯邦銀行分析師高瑞指出，巴西的黃豆收成受到濕潤天候影響，阿根廷高溫而乾旱的天氣也正威脅當地的黃豆採收。農業顧問機構AgRual的數據亦顯示，月初為止巴西農民估計已採收35%黃豆種植面積的收成，比率低於1年前的49%，也是10年來最低。

● 非洲豬瘟擴大 亞洲肉價上升

另一方面，亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，不僅中國及越南再度爆發疫情，馬來西亞亦有發現，且是變種病毒，這可能推升當地豬肉價格，在糧食通脹壓力上升之下，將加大各國央行施政的難度。

儘管亞洲的非洲豬瘟疫區分布零散，且各疫區之間並無關聯，但各國政府已提高警戒，以防疫情失控。外媒報道，非洲豬瘟是否會對人類造成傷害，目前還不清楚，且沒有商業化的疫苗；主管機關全靠嚴格的生物安全措施，及撲殺受感染的豬隻，以求控制疫情。

中國養豬數量佔全球之半，目前疫情出現在河北、河南、四川、雲南及新疆。新發現的變種病毒較弱，但更難檢測。政府原先預期在今年中時能夠使豬群數量恢復正常，但現在可能無法達標。商品市場密切關注中國豬群的復原情況，因為這攸關中國進口黃豆、玉米等穀物及豬肉的數量。市場預期中國豬肉價格仍將居高不下，進口量也將再創新高。

內地農業部已保證將強力取締非法疫苗，並認為這與病毒異變有關。分析師指出，由於今年的疫情局限在北方，因此對養豬數量的影響將不超過10%。

越南今年1、2月共撲殺約2,000頭豬，全國有20個以上的區域傳出疫情，預料政府將於6月底或7月初開始生產疫苗。馬來西亞2月首次爆發豬瘟，沙巴州已有3,000頭豬隻遭撲殺，當地政府在7日的通報指出，病毒已經擴散到其他地區，但供應肉品的商業化養豬場並未傳出病例。至於南韓迄今尚無疫情傳出，政府表示將搶在4至5月野豬繁殖期之前加強防疫措施，並從2月底開始加強邊境檢疫。