聯合國世界觀光組織指全球3成目的地仍禁國際旅遊

新冠肺炎疫情嚴重打擊全球旅遊業，聯合國世界觀光組織最新報告，截至2月初全球32%目的地全面禁止國際旅遊，其中包含台灣，另32%目的地要求附陰性檢測證明。

總部位於馬德里的聯合國世界觀光組織(UNWTO)前日(8日)發布關於新冠肺炎疫情的最新旅行限制報告，概述全球217個目的地的現行規定。報告顯示，截至2月初全球32%約69個目的地完全禁止國際旅遊服務。這69個目的地中，超過38個目的地已經關閉至少40周，且各大洲對旅行限制存在差異。在完全禁止遊客入境的69個目的地中，有30個在亞太地區、15個在歐洲、11個在非洲、10個在美洲、3個在中東。

報告指出，疫情大流行情勢依舊嚴峻，且變種病毒的出現使得許多政府取消鬆綁，反採取更加謹慎的態度。另全球亦有32%目的地要求國際遊客抵達時出示檢測陰性報告或抗體測試結果，需留下聯繫方式進行追蹤或要求隔離措施。

報道引述該組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，國際旅遊產業攸關數百萬個工作，呼籲限制措施只是解決方案的一部分，必須基於最新的數據和分析，並持續檢討必要性，以安全可靠地重新啟動旅遊業。