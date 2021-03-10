疫苗大生意！全球三大藥廠料進帳逾3000億元

全球各地正展開新冠疫苗接種，據報藥廠輝瑞(Pfizer)和BioNTech在疫情下推出疫苗的營業收入將達150億美元，莫德納(Moderna)為184億美元、強生(Johnson&Johnson)子公司Janssen為100億美元。換言之，全球三大藥廠料進帳逾400億美元(逾3,300億港元)。

據《福斯商業新聞》(Foxbusiness)整理的報告指出，輝瑞和BioNTech的新型肺炎疫苗，為首個獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)緊急使用授權的疫苗，其有效性達95%，在美國獲得的疫苗總劑量中，約超過4,680萬劑。據輝瑞的最新收益報告，該公司將和BioNTech均分疫苗利潤，預計疫苗將在今年為兩公司帶來150億美元的營收。輝瑞和BioNTech的疫苗需要施打兩劑，其在美國的售價為39美元、歐盟為28英鎊。

第2批獲得FDA緊急使用授權的疫苗，為莫德納疫苗，其有效性達94.5%，美國約獲得超過4,490萬劑。莫德納在其第4季的收益報告中指出，預計其疫苗營收將達184億美元；該公司的目標是在今年交付10億劑疫苗，在明年交付14億劑。而需要施打兩次的莫德納疫苗，其在美國要價30美元，在歐盟為36美元。

強生子公司Janssen的疫苗，在2月27日獲得FDA的緊急使用授權，其在預防成為中度與重度病患的效力達66%，接種後的防護力可隨時間推進而增加，且只需要單次注射。據報Janssen有望在今年底前生產10億劑疫苗用於全球分銷，預計其將帶來高達100億美元的營收。