311大地震10周年前夕　日本政府擬擲千億復興經濟

明天(2021年3月11日）是2011年311東日本大地震10年周年。日本政府內閣會議最新通過修正震災復興基本方針，由2021至2025年度將投入復興事業費1.6萬億日圓(約1,138億港元)，期內總計復興事業費總額達約32.9萬億日圓(約2,340億元)。

據悉，受災地經過10年，正面臨人口減少、高齡化與產業空洞。為要活化地區，不僅要促進避難居民返鄉，亦必須吸引新居民入住。新修正的基本方針亦規定，復興廳的設置期間延長10年，至2031年。

日本首相菅義偉表示，沒有福島復興，就沒有東北復興；沒有東北復興，就沒有日本的再生，故311復興將持續是日本政府最重要的課題。

日本學者預測，於2030至2040年期間或發生規模9.1的南海海槽大地震，因範圍廣大，經濟損失恐將是311的10倍。

據日本氣象廳網站指出，南海海槽是靜岡縣駿河灣到九州日向灘海底的板塊交界處，震央發生在此區域的地震，即為南海海槽地震。此區域約每100年至150年便會發生大地震，上一次的南海海槽地震是1944年的昭和東南海地震，以及1946年的昭和南海地震，至今已超過70年，下一次南海海槽地震時期逐漸迫近。

京都大學人類暨環境學研究所教授鎌田浩毅表示，沿著南海海槽震央地區就是日本太平洋沿岸工業地帶，若發生大地震，將對日本經濟造成直接衝擊。經估算，屆時經濟損失將超過220萬億日圓，損害或是311日本大地震損失總額大約20萬億日圓的10倍以上；並將令日本由關東至九州的太平洋沿岸工業地帶直接受到地震衝擊，將近日本總人口半數的6,000萬人可能會受到嚴重影響。

鎌田浩毅又指，據過去的地震數據與模擬結果推算，預測下一次南海海槽地震會發生在2035年前後的5年內，即2030年至2040年間，地震規模恐將達9.1級；而相關地震過去有高比例發生於冬天，且在大約40年前開始，日本列島內陸的地震會變得較為頻繁。

事實上，日本地震調查委員會早於2018年2月公布調查報告指出，南海海槽在30年內，有70至80%的機會發生震度8至9級的大地震。

據日本政府所預想的災情，地震引發災難，最壞情況或令全日本有32.3萬人死亡、238萬多棟建物倒下或燒毀；地震造成的避難災民一周內可能多達950萬人，且影響時間恐長期化。