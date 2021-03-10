歐盟「2030數碼羅盤」計劃　目標生產全球20%晶片

新冠肺炎疫情暴露歐盟對美國和中國關鍵技術的依賴後，歐盟試圖扭轉局勢。外電報道，歐盟正研議「2030數碼羅盤」(2030 Digital Compass)計劃，目標包括在2030年前生產全球五分之一先進晶片，以及在五年內自行打造首部量子電腦。

這項計劃聚焦車聯網、智慧手機、聯網裝置、高性能電腦和人工智能所使用的晶片，亦關注全球晶片短缺導致全球各大汽車製造商停產的情況，目標是在2030年前，在歐洲生產包括處理器在內的先進、永續半導體，以價值計算至少達全球20%。

歐盟將倡議投資量子技術，這將是研發新藥品、加速基因定序的顛覆性技術，希望在2025年前，歐盟能擁有第一部具備量子加速技術的電腦，奠定歐洲在2030年時站上量子技術巔峰的基礎。

「2030數碼羅盤」計劃打算在2030年前興建1萬座氣候中和設施，協助歐洲自行建立雲端基礎設施，並在這段時間內讓市值10億美元以上的獨角獸公司數量增加一倍。此外，該計劃也將在2030年前建立Gigabit 網絡，覆蓋所有歐洲住家，且讓所有人口聚集地區均享有5G服務。