【高盛推介】比亞迪急彈 留意高槓桿購證
2021年03月10日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周二(9日)終止4連跌，收市升約0.8%，周三(10日)早段則發力繼續反彈，高見193.5港元後升幅略收窄，跑贏大市及同業。
內地乘聯會公布數據，上月新能源乘用車批發及零售銷量分別達10萬及9.7萬輛，按年升近6.4及6.7倍。此外，乘聯會預計今年第1季乘用車增量可達210萬輛，按年升11%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於截至上周五(5日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,580萬元後，周二(9日)獲資金轉向沽出。認沽證於周二則獲資金轉向，錄得約150萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於周二獲資金轉向，錄得約110萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價240元以下、近兩個月期或以上產品中，槓桿最高的比亞迪購證(18896)。貼價選擇可留意年期約2個月的比亞迪購證(16537)。牛證方面可留意比亞迪牛證(57068)。
比亞迪購證18896，行使價239.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿6.8倍，行使價240元以下、近兩個月期或以上產品中，槓桿最高。
比亞迪購證16537，行使價223.88元，2021年5月6日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高槓桿。
比亞迪牛證57068，收回價162元，行使價158元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價牛證中街貨最低。
比亞迪沽證11222，行使價178.78元，2021年5月3日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。
比亞迪沽證16540，行使價148元，2021年5月6日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
比亞迪熊證66730，收回價220元，行使價224元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，新上市遠熊。
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