【高盛推介】科網股反彈 資金追捧好倉
2021年03月10日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：周二(9日)「ATM」個別發展，周三(10日)早段則全線上升。
觀察個股輪證資金流向，可見周二資金繼續部署「ATM」牛證，當中騰訊牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，而周二則有約2,430萬元。美團牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約1,070萬元。而美團熊證於周二亦錄得約280萬元資金流入。阿里方面，則見牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約490萬元。
投資者如看好騰訊，近牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的騰訊牛證(51087)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(69561)。投資者如看淡，貼熊選擇可留意新上市的騰訊熊證(66617)。近熊選擇可留意騰訊熊證(54570)。
騰訊牛證51087，收回價610.18元，行使價607.68元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。
騰訊牛證69561，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。
騰訊熊證66617，收回價710元，行使價713元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，新上市貼熊。
騰訊熊證54570，收回價720元，行使價723元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團牛證54820，收回價286.18元，行使價283.18元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，市場上最貼價之一牛證。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，高槓桿貼熊。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的新上市阿里牛證(66508)，其換股比率為500兌1。遠牛選擇可留意低街貨阿里牛證(68323)。投資者如看淡，可留意屬貼熊的阿里熊證(50172)。
阿里牛證66508，收回價223.18元，行使價221.18元，換股比率500，槓桿比率22.1倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。
阿里牛證68323，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，低街貨遠牛。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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