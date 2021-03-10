【瑞通推介】資金即市開騰訊中移好倉

2021年03月10日 11:51
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    （中新社圖片）
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息率回穩，道指隔晚收報31,832點，升30點或0.1%，納指升逾3%。
    有傳「國家隊」資金入市護盤，恒指周二(9日)即市波動，高低波幅近900點，收報28,773點，升232點或0.8%。周三(10日)早段最多漲逾400點，重上29,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾620萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者減倉觀望。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
    據報騰訊控股所持約100家上市公司股份，未實現收益逾9,300億元。騰訊上日低見613元後獲承接，倒升0.2%收市，報644元，結束3日跌勢。周三早段升約4%，觸及670元，其後升幅收窄，於660元附近徘徊。周二有逾16億元北水淨賣出騰訊，是最多北水淨沽出個股。輪證資金流方面，超過5,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。
    美團周二曾瀉6.3%，跌穿290元，儘管及後一度倒升，午後沽壓再現，最終收跌2.2%於302元，連跌4日，累挫近19%。美團周三早段飆近9%，上試330元，其後升幅縮至6%，於320元上落。周二有逾14億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別有逾1,900萬元和約20萬元淨流入其好倉和淡倉。
    春節後持續獲北水掃入的中國移動，周二錄逾7.6億元北水反手沽出，連帶股價逆市偏軟，收跌2.5%於54.85元，盤中低見53.65元。儘管失守10天線，但仍處近日的橫行區內。中移周三早段曾升約2%，重返56元以上，其後倒跌逾1%，一度跌穿54元水平。輪證資金流方面，周二有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。
    受惠債息向上的友邦保險上日發力，以全日高位100.7元收市，漲4.3%，一舉收復10天和50天線，並結束兩連跌。公司將於周五(12日)公布業績。股份周三早段高開逾2%於103元，之後回落，跌穿100元關。周二有超過640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。
    紐交所昨起暫停中國海洋石油美國預託證券買賣，另國際油價隔晚收跌1%。中海油周二收報9.26元，跌2.5%，周三早段跑輸大市，曾跌穿9元水平。逾1,700萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有近20萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒科輕微價外、中短期購證(28327)，行使價9,000元，2021年6月到期，實際槓桿6.5倍。輕微價外、短期沽證(18584)，行使價7,600元，2021年5月到期，實際槓桿5倍。
    騰訊輕微價外、短期購證(15069)，行使價720元，2021年5月到期，實際槓桿11.6倍。輕微價外、中短期沽證(20153)，行使價566.28元，2021年6月到期，實際槓桿6.8倍。
    美團價外、短期購證(18276)，行使價360元，2021年6月到期，實際槓桿5.6倍。輕微價外、短期沽證(18034)，行使價264.88元，2021年6月到期，實際槓桿5.1倍。
    中移價外、中短期購證(22872)，行使價65.05元，2021年8月到期，實際槓桿5.5倍。價外、中短期沽證(12749)，行使價39.95元，2021年7月到期，實際槓桿7.9倍。
    友邦輕微價外、中短期購證(23002)，行使價112.8元，2021年6月到期，實際槓桿9.5倍。價外、長期沽證(20597)，行使價80.93元，2021年12月到期，實際槓桿4.8倍。
    中海油價外、長期購證(12496)，行使價11.5元，2021年12月到期，實際槓桿3.9倍。貼價、中年期沽證(15201)，行使價8.68元，2021年11月到期，實際槓桿3倍。
    比亞迪輕微價外、短期購證(15442)，行使價199.99元，2021年5月到期，實際槓桿5.6倍。貼價、中短期沽證(21460)，行使價172.78元，2021年7月到期，實際槓桿3倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指N類牛證(54943)，收回價及行使價28,310點，槓桿比率44.5倍。熊證(61216)，收回價29,440點，槓桿比率34.8倍。牛證(57294)，收回價7,500元，槓桿比率7.5倍。熊證(61535)，收回價9,690元，槓桿比率4.3倍。
    騰訊牛證(51022)，收回價610.18元，槓桿比率10.5倍。熊證(56681)，收回價728.8元，槓桿比率8.9倍。
    美團牛證(67381)，收回價285.99元，槓桿比率7.4倍。熊證(61414)，收回價348.88元，槓桿比率5.6倍。
    中移牛證(67326)，收回價49.88元，槓桿比率10.2倍。熊證(55669)，收回價60.88元，槓桿比率5.6倍。
    友邦牛證(64458)，收回價90.5元，槓桿比率9.7倍。熊證(60309)，收回價110.8元，槓桿比率8倍。
    中海油牛證(51907)，收回價8.449元，槓桿比率10.8倍。熊證(64100)，收回價11.13元，槓桿比率3.4倍。
    比亞迪牛證(54206)，收回價159元，槓桿比率4.3倍。熊證(61425)，收回價208.88元，槓桿比率4倍。
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