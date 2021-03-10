【瑞通推介】資金即市開騰訊中移好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息率回穩，道指隔晚收報31,832點，升30點或0.1%，納指升逾3%。

有傳「國家隊」資金入市護盤，恒指周二(9日)即市波動，高低波幅近900點，收報28,773點，升232點或0.8%。周三(10日)早段最多漲逾400點，重上29,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾620萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者減倉觀望。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

據報騰訊控股所持約100家上市公司股份，未實現收益逾9,300億元。騰訊上日低見613元後獲承接，倒升0.2%收市，報644元，結束3日跌勢。周三早段升約4%，觸及670元，其後升幅收窄，於660元附近徘徊。周二有逾16億元北水淨賣出騰訊，是最多北水淨沽出個股。輪證資金流方面，超過5,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。

美團周二曾瀉6.3%，跌穿290元，儘管及後一度倒升，午後沽壓再現，最終收跌2.2%於302元，連跌4日，累挫近19%。美團周三早段飆近9%，上試330元，其後升幅縮至6%，於320元上落。周二有逾14億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別有逾1,900萬元和約20萬元淨流入其好倉和淡倉。

春節後持續獲北水掃入的中國移動，周二錄逾7.6億元北水反手沽出，連帶股價逆市偏軟，收跌2.5%於54.85元，盤中低見53.65元。儘管失守10天線，但仍處近日的橫行區內。中移周三早段曾升約2%，重返56元以上，其後倒跌逾1%，一度跌穿54元水平。輪證資金流方面，周二有逾230萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。

受惠債息向上的友邦保險上日發力，以全日高位100.7元收市，漲4.3%，一舉收復10天和50天線，並結束兩連跌。公司將於周五(12日)公布業績。股份周三早段高開逾2%於103元，之後回落，跌穿100元關。周二有超過640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

紐交所昨起暫停中國海洋石油美國預託證券買賣，另國際油價隔晚收跌1%。中海油周二收報9.26元，跌2.5%，周三早段跑輸大市，曾跌穿9元水平。逾1,700萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有近20萬元淨流入。

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