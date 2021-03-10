國泰航空去年盈轉虧　蝕逾216億元　不派息

2020年的客運收益為113.13億元，較2019年減少84.3%。以收入乘客千米計算的客運量減少85.1%，以可用座位千米計算的可載客量減少78.8%，因此運載率下降24.3個百分點至58%。

貨運方面，2020年貨運收益為245.73億元，較2019年增加16.2%，反映市場上提供的可載貨量與需求失衡。年內，該公司錄得燃油對沖虧損30.17億元。

該公司指，市場情況仍然充滿挑戰和不斷變化，目前尚不清楚疫情及其影響在未來幾個月將如何發展。由2021年2月20日開始，香港特別行政區政府對駐港機師及機組人員實施更嚴格的檢疫要求。新措施導致的可載客量及可載貨量分別較2021年1月的水平減少約60%及25%，同時令現金消耗在之前10億至15億元以外，每月再增加約3億至4億元。該公司將繼續實施保留現金的措施，而高級管理層減薪將繼續於2021年全年推行。

該公司又指，於去年年底表明，預期2021年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前可載客量的1/4，而假設到2021年夏季各主要市場已廣泛接種有效疫苗，下半年業務將會有所改善。因此，預計2021年整體提供的可載客量將遠低於50%。有關聲明至今仍然大致有效。