騰訊持股上市公司去年帳面升值9360億 傳開始收割！
2021年03月10日 12:04
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據美國科技媒體引述內部數據顯示，騰訊(00700)去年對大約100家上市公司少數股權的未實現收益金額增加了1,200億美元(約9,360億港元)。報道引述一位熟悉騰訊戰略的人士透露，集團已經開始出售一些持股去鎖定收益。
報道指出，截至去年底，剔除子公司騰訊音樂及閱文集團(00772)，騰訊在其他上市公司持股價值約為1,840億美元，較2019年同期的640億美元增長近2倍。包括上述約100家上市公司在內，騰訊2020年對大約1,200家公司的持股價值超過2,800億美元。
騰訊發言人表示，集團的投資基於可創造的長期價值，而不是短期目標和財務回報。通過投資，騰訊旨在與其核心業務產生戰略利益，並與被投資公司一起建立行業生態系統。
分析稱，騰訊在遊戲、社交媒體、娛樂和電動汽車等領域廣泛押注在內地及海外的初創公司，該戰略已獲得可觀的回報。據悉，騰訊去年持有美團(03690)、京東集團(09618)、快手(01024)、拼多多及Bilibili等大型科網公司介乎13%至29%股權。另全購搜狗及樂遊等公司股權，以及促成鬥魚及虎牙合併。