中電澳洲雅洛恩燃煤電廠於2028年提前退役

該協議包括於2028年將雅洛恩電廠有序地退役，即提前4年結束其技術生命周期；EnergyAustralia將在2026年或之前於維多利亞省完成一組容量達350兆瓦的新商業大型電池蓄能系統；及EnergyAustralia將提供全面的員工過渡計劃。

根據協議，公司將繼續以公認的行業標準營運雅洛恩電廠，直至其於2028年6月30日或前後退役。此外，協議設有機制，致使電廠能以符合經濟效益的方式營運至2028年6月30日，並需達到若干營運和表現可用率水平。雅洛恩電廠的提前退役計劃，預期將加快電廠的年度折舊、對該協議項下的員工過渡計劃作出撥備，以及提早實現關閉電廠及收復廠址的相關費用。

按現時雅洛恩電廠的直接碳排放量推算，電廠的退役將使EnergyAustralia現時的直接碳排放量減少約60%。

對中電集團而言，雅洛恩電廠根據該協議提前退役的方案，可望減少集團約20%的碳排放強度(按現時的業務狀況預測)，並支持資產組合以目前預計更快的速度大幅減碳，低於2030年碳排放強度為每度電0.5千克二氧化碳的減碳目標。這轉變將有助中電集團實踐於2021年檢討該等目標的部分承諾，從而加強《氣候願景2050》當中的目標。