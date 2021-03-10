調查：僅38%受訪者透過「扣稅三寶」申請稅務扣減

稅季即將完結，宏利香港調查顯示，近8成港人於報稅時有填寫扣稅項目，平均每人兩項，惟「扣稅三寶」可扣稅細節的認知仍有待加強，大部分受訪者未能完全掌握扣稅產品最高扣稅額、合資格受保親屬等詳情。

調查於今年1月訪問約1,000名每月個人收入2萬港元或以上人士。調查顯示，76%受訪者在提交報稅表時填寫存在已久的可扣稅項目，例如受養人、慈善捐款和居所貸款利息。僅38%受訪者透過近年推出的「自願醫保計劃」、「強積金可扣稅自願性供款」及「合資格延期年金保單」申請稅務扣減。

另外，港人在稅務知識方面存在落差，68%受訪者不知道可就多於一份自願醫保保單申請稅務扣減，亦有受訪者誤以為危疾和儲蓄產品也可用於扣稅，分別佔13%及17%，惟年紀較大及繳稅較多的納稅人士一般較熟悉稅務事宜。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，去年扣稅產品廣受歡迎，其中自願醫保佔去年醫療保單新生意超過6成，合資格延期年金則佔整體延期年金產品新單銷售超過9成，相信客戶對醫療保障及退休規劃仍有需求，預期今年第一季可扣稅產品的銷情將保持強勁。