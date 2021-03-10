末日博士及《沽注一擲》主角齊響警　美股泡沫化恐現「毀滅性崩盤」

近期美債孳息率攀升，使金融市場震盪加劇，以科技股為主的納斯達克指數較2月高位一度回吐超過10%，股市「泡沫化」再成投資界的討論主題。

今年以來，包括電影《The Big Short》主角原型、在2008年金融海嘯爆發前沽空不動產抵押證券的知名對沖基金經理Michael Burry，以及有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)都示警，被炒作、投機養大的泡沫，最終都會崩潰。

魯比尼在本月發表的一篇評論中指出，美國經濟正在經歷一段「K型復甦」過程，在股市屢創新高的階段，擁有穩定工作及福利的人民，財務狀況依舊良好，但那些從事低附加價值工作的藍領階級，卻背負債務，面臨持續惡化的經濟前景，反映金融市場和實體經濟已明顯脫鈎。魯比尼直言，股市創新高，對多數人而言毫無意義。

魯比尼引述一份美國聯儲局經濟學家的研究指出，財富分配不均的現象日益嚴重，前1%的富豪掌握了超過5成的股市資產，而處於財富分配底層50%民眾，僅擁有0.7%的股市資產。為了從貧富不均的窘境中翻身，許多散戶選擇走上投機之路。魯比尼稱，大批投資者在Robinhood這類交易平台上，押上個人積蓄，去槓桿、買進某些毫無價值的股票。

魯比尼認為，散戶力挺電玩零售商GameStop，聯手擊退沽空機構的戲碼，掩蓋了一個醜陋的事實：「一群毫無盼望、失業、缺乏專業技能的人，再度被利用。許多人相信，想在財務上獲得成功，靠的不是出色的工作表現、耐心地儲蓄和投資，而是押注在加密貨幣這類毫無價值的資產，作為快速致富的方法。」

在「超寬鬆貨幣政策」支持下，資本市場已充滿泡沫。魯比尼強調，在財富分配不均加劇之際，股市也來到新高，顯而易見的是，當前的市場狂熱，將「含淚收場」(will end in tears)。

同樣對股市狂熱現象持負面看法的Burry去年底便透露，他在沽空特斯拉(Tesla)，今年以來更數度預言，充斥炒作、投機現象的美股，恐迎來「毀滅性崩潰」(devastating crash)。他強調，之前已經作出警告，只是沒人聽。這次再示警，依舊冇人聽，但會證明曾經警告過大家。他指出，投機性股票終究會淪為泡沫，將使賭徒們承擔沉重債務。據外媒觀察，Burry在清楚表達自身立場後，便冇繼續在被交媒體上發布「泡沫警告」。

事實上，美債孳息率攀升，衝擊股市表現，已讓許多投資者開始感到不安。根據高盛預測，今年美國國內生產總值(GDP)可望增長近7%，為1984年以來最高水平；然而，經濟成長反彈，卻引發對通脹升溫的預期，美債孳息率隨之攀高，相較之下，股票提供的回報率，就沒那麼亮眼，股市波動也因此加劇。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell表示，對通脹的擔憂，是近期股市的絆腳石，未來市場估將出現更多疲弱現象，先前已大漲一輪的科技股，可能會受到最大打擊。