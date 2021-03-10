少做中國生意沒大不了？澳洲靠「出口轉內銷」經濟逆勢增長

一直奉行全球化經貿政策、高度仰賴最大貿易夥伴——中國的澳洲，過去一年既要面對新冠疫情，又要面對來自中國的貿易攻勢，好不容易創下半世紀以來最亮麗的經濟增長數字！外媒最新就澳洲在逆境中如何以「向內轉」的經濟模式轉向，促成經濟得以迅速反彈。

疫情期間，澳洲採取嚴格措施封閉邊界，接著又與佔據出口份額逾三成的中國掀起外交爭端，大麥、紅酒、煤炭等主力商品皆面臨程度不一的貿易制裁，使澳洲經濟在去年陷入數十年來首次經濟衰退。

可澳洲政府早前宣布，該國去年第四季GDP按季增加3.1%，第三季的GDP增長率則上修為3.4%，是澳洲自1959年有官方季度GDP紀錄以來，首度創下增長率連兩季超過3%的紀錄。澳洲央行預測，該國GDP將於年中回復至2019年底的疫前水平，較原先預期快了6至12個月。

外媒指出，澳洲經濟之所以能迅速復原，歸功於傲視歐美諸國的防疫成績。澳洲每10萬人約通報114宗確診病例；相較之下，美國的數據則是每10萬人超過8，500宗，這使澳洲幸免於長時間封鎖對經濟的破壞。此外，澳洲政府迅速推出大規模的補貼政策刺激經濟，由國家買單的工資補貼以及針對家戶及企業的現金補助，總額達GDP的10.6%之多。

更重要的是，澳洲企業因應外部環境險惡，採取「向內轉」模式，食正國內家庭消費支出大幅增長的浪潮。事實上，在疫前澳洲長期採取對外開放的經濟戰略，農產、礦產皆多供出口，且吸引大量外國移民、留學生與遊客，使澳洲創造連續28年經濟增長不衰的神話，也締造了半數國民出生於國外或為移民之子的人口結構。可在疫情下，中澳貿易戰帶來衝擊，無論是釀酒業或其他出口導向的產業都採取行動，擴大內銷業務，剛好疫下大量國民無法外出留國消費，就造就了內銷的旺景。

有經濟學家指出，澳洲政府頒布的國際旅行禁令，變相令澳洲全民省下45億澳元，作為可支配收入或儲蓄之用，這足以抵銷因疫情下損失的外國遊客消費(估計約25億澳幣)。

拜封閉國界所賜，澳洲央行預估本財年的人口成長率恐怕只有0.2%，創下第一次世界大戰以來的新低。隨着澳洲經濟在疫情中展現令全世界吃驚的韌性，也在國內激起另一場辯論，就是澳洲一直以來實行的寬鬆移民政策路線，是否應該有所調整。

成千上萬的國際學生因疫情不得其門而入，是澳洲人口成長率滑落的一大原因。教育是澳洲產值第四大的出口產業，許多海外留學生(大部分來自亞州)畢業後就選擇留在澳洲，但多年來關於房價上漲、交通堵塞、新移民搶走本國人就業機會的報道，助長了澳洲民意對現行移民政策的不滿。故這次疫情變相為澳洲提供一個機會，將移民人數調降至仍然領先世界，但更為節制的程度。

到底當澳洲政府的刺激政策結束，澳洲人的消費能否保持？邊界重新開放後，澳洲的旅運能否回復舊觀？如果中澳重修舊好，澳洲還會將中國投資拒於門外嗎？這些問題，尚充滿變數，且看疫後澳洲政府能否為未來的發展闢出新路向。