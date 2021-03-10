亞洲廉航公司警告：若不解除國內旅遊限制　無薪假將須擴大

雖然各國已開始施打疫苗，但旅遊、航空業的復甦恐仍然緩慢。亞洲規模最大廉航，馬來西亞「亞洲航空」(AirAsia，亞航)最新警告，除非該國在下個月解除疫情下的國內旅遊限制，否則公司已準備好讓更多員工放無薪假。同時，亞航為填補財務坑洞，也正擴張非航空業務如開餐廳、餐飲外送和速遞等。

外媒報道，馬來西亞亞航總裁Bo Lingam透露，亞航已有約3千名機師和後勤人員正在放無薪假，若該國國內旅行限制持續到5月，公司放無薪假的員工恐會增加。他表示，重新開放該國的國內航線相當重要，如果可以在4月先開放確診數較低的州如馬六甲、彭亨、登嘉樓、沙巴、布城和納閩等的航線，那麼公司將「不勝感激」。

雖然亞航是空中巴士(Airbus)的單軌道客機最大客戶，但他表示，公司已停止接受空巴的新飛機，皆因已經沒有停機位，且接受新機也是浪費資源，公司計劃只有在環境改善的情況下，才會在明年購買5架新機。

亞航非航空業務的AirAsia Digital營運總裁Aireen Omar表示，在航空旅行前景不確定性下，亞航數碼恐會在未來3到5年內從亞航分拆獨立。不過，目前AirAsia Digital正試圖藉加強核心業務如連鎖餐廳、餐飲外送和速遞服務以吸引新投資。

Aireen表示，AirAsia Digital旗下的連鎖餐廳「Santan」(椰漿)有望在今年底前，擴展到印尼、泰國和中國深圳，目前已有13家餐廳，預計到今年底將擴張到60家。日媒則指亞航正藉加快擴張非航空業務，以填補財務坑洞。

據悉，亞航去年前9個月的淨虧損為27億馬來西亞元(約6.5億美元)，去年營收從前年的91億馬來西亞元，下降68％至29億令吉。而雖然該國包括酒店、旅行社和航空公司在內的游說團體，已就解除國內旅行限至向政府施壓，但該國政府至今仍尚未透露何時會開放國內旅行。