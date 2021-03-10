投資騙局何其多？瑞士交易商2.8億買銅變一堆石頭…

外媒報道，瑞士大宗商品貿易商Mercuria Energy Trading去年夏天與一家土耳其供應商達成協議，向其採購價值3,600萬美元(約2.8億港元)的銅，但當貨物抵達中國後才發現，貨櫃箱內的銅被掉包成噴上金屬顏色的石頭！

Mercuria去年同意向土耳其Bietsan Bakir購買近一萬噸的粗銅，其中近6,700噸的粗銅已分裝到8艘船的300多個貨櫃箱。報道引述Mercuria聘用的律師Sinan Borovali指出，銅最初確實被裝進貨櫃箱，經過查驗後貼好封條，但詐欺集團趁着夜幕打開貨櫃箱，將銅迅速掉包成鋪路石，這些石頭被噴上類似銅金屬的顏色，然後再貼上假封條來混淆。

Borovali表示，當貨船每隔幾天離開土耳其Ambarli港口的Marport碼頭後，就會上演同樣的掉包戲碼。根據Mercuria向土耳其調查人員提供的文件顯示，在這些貨船出海後，Mercuria已支付5期總計3,600萬美元的費用，最後一筆款項在2020年8月20日支付。而這些詐欺行為是到當月稍晚，首批貨船抵達中國連雲港時才被發現，當時全部8艘貨船都已出海前往中國。

對此，Mercuria已在土耳其提起民事訴訟，要求Bietsan Bakir賠償債務，並向土耳其檢察官辦公室提交一份盜竊及詐欺的報告。根據律師指出，在土耳其警方展開調查後，有14名涉案者已被拘留。